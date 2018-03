01.03.2018 - 09:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon mit OS X El Capitan führte Apple auf dem Mac Tabs außerhalb von Safari ein. Mit macOS Sierra kam dann die systemweite Einführung der Tabs, sodass auch Anwendungen wie Pages, Numbers und Co. das praktische Feature nutzen können. Damit Sie zukünftig nicht mehrere Fenster geöffnet haben müssen, lassen sich neue Dokumente ganz einfach und völlig automatisch in einem neuen Tab öffnen. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

Um das Feature zu aktivieren, muss man zunächst einen eher ungewöhnlichen Weg gehen und die Einstellung des Docks öffnen. Klicken Sie dazu auf Ihrem Mac links oben auf das Apple-Logo und wählen aus dem Menü den Eintrag „Systemeinstellungen“ aus. Danach wählen Sie den Punkt „Dock“ aus. Hier sehen Sie neben „Beim Öffnen von Dokumenten Tabs bevorzugen“ ein Drop-Down-Menü. Das Auswahlfeld bietet Ihnen drei Optionen an: „Immer“, „Nur im Vollbildmodus“ und „Nie“.

Dabei bringt Sie die Auswahl „Immer“ natürlich an das gewünschte Ziel, sodass stets neue Dokumente in einem neuen Tab und nicht in einem neuen Fenster geöffnet werden. Allerdings möchten wir Sie darauf hinweisen, dass dies nur für Apps gilt, die auch Apples Schnittstelle für das Feature nutzen. Einige Apps haben eigene Wege entwickelt, um Tabs zu ermöglich. Diese bleiben von der Einstellung unberührt.

Auch bei der Option „Nur im Vollbildmodus“ gilt diese Einschränkung und öffnet lediglich ein weiteres Tab für ein neues Dokument, wenn sich die App derzeit im Vollbildmodus befindet. Sollten Sie hingegen gar nicht wollen, dass ein neues Tab automatisch für ein neues Dokument geöffnet wird, weil Sie beispielsweise lieber Fenster nutzen, dann sollten Sie in den Dock-Einstellungen „Nie“ auswählen. Sobald Sie sich für eine der drei Optionen entschieden haben, können Sie Einstellungen wieder verlassen.

