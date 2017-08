22.08.2017 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das MacBook Pro 2017 wird standardmäßig mit macOS 10.12.6 (oder neuer) ausgeliefert. Seit macOS 10.12.2 gab es jedoch eine große Änderung, die viele Nutzer stutzig machen dürfte. Das Batteriesymbol in der Statusleiste zeigt Ihnen die verbleibende Akkulaufzeit nicht mehr an. Auch wenn der Indikator nicht 100-prozentig korrekt war, war er dennoch hilfreich. Jetzt müssen Sie dafür einen umständlicheren Weg gehen.



22.08.2017 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Touch Bar ist eine tolle Ergänzung beim MacBook Pro (Bild: Stefan Molz)

So überprüfen Sie die restliche Akkulaufzeit am MacBook Pro 2017

Bevor wir Ihnen eine App von einem Drittanbieter für das MacBook Pro 2017 vorstellen, mit der Sie die Batterielaufzeit überprüfen können, möchten wir uns zunächst auf eine systemeigene App konzentrieren, die ebenfalls zum gewünschten Ziel führt – die Aktivitätsanzeige.

Klicken Sie in Ihrem Dock auf den Programm-Ordner und wählen Sie dann den Unterordner „Dienstprogramme" aus. Starten Sie hier die App „Aktivitätsanzeige". Klicken Sie auf den Reiter „Energie" und warten Sie einen Moment ab. Am unteren Fensterrand können Sie nun die „verbleibende Zeit" ablesen.

(Bild: Screenshot)

Alternative Anzeige in der Menüleiste über eine Drittanbieter-App

Wenn Sie etwas mehr Komfort bevorzugen, dann können wir Ihnen CoconutBattery empfehlen. Die App gibt Ihnen viele wichtige Informationen zu Ihrer Batterie und dies direkt aus der Menüleiste heraus. Daneben fällt auch die prozentuale Anzeige der verbleibenden Ladung genauer aus. Laden Sie die kostenlose App bei den Entwickler in Version 3.4 (oder neuer) herunter. Nachdem ersten Starten klicken Sie in der Menüleiste auf „coconutBattery" und wählen „Preferences" aus. Setzen Sie einen Haken vor „Launch at Startup" und vor „Show icons in menu bar", damit die App direkt beim Start geöffnet und in der Menüleiste angezeigt wird.

(Bild: Screenshot)

Übrigens können Sie sich die restliche Batterielaufzeit auch direkt in der Leiste anzeigen lassen, indem Sie unter „Appearance in menu bar" „%r" (ohne Anführungszeichen) eingeben.