09.10.2017 - 10:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple führte zuletzt in iOS 9.3 mit dem Passwortschutz eine wichtige Funktion in die Notiz-App ein, während in iOS 10 und iOS 11 die Neuerungen der App eher marginal ausfielen, sodass es nur kleinere Erweiterungen gab. Dennoch erfreut sich die Notiz-App großer Beliebtheit. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn Notizen aus Versehen gelöscht werden und verloren gehen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sie wiederherstellen können.



So können Sie gelöschte Notizen am iPhone wiederherstellen

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Notiz-App Wenn Sie sich noch nicht in der Ordner-Ansicht befinden, tippen Sie mehrfach auf den Pfeil oben links, bis Sie alle Ihre Ordner sehen können. In der Übersicht finden Sie einen Ordner namens „Zuletzt gelöscht“, tippen Sie darauf. Der Ordner wird jedoch nur angezeigt, wenn gelöschte Notizen vorhanden sind. Diese werden dann nach 30 Tagen in dem Ordner automatisch gelöscht.

(Bild: Screenshots)

In „Zuletzt gelöscht“ haben Sie nun zwei Möglichkeiten zur Wiederherstellung. Sie können auf die Notiz tippen und in der Notiz nochmals auf das Textfeld tippen. Anschließend erscheint ein Popup, das Sie fragt, ob Sie die Notiz wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf „Wiederherstellen“.

Alternativ können Sie in iOS 10 aber auch oben rechts auf „Bearbeiten“ tippen und anschließend wählen Sie die Notiz aus. Tippen Sie dann auf „Bewegen“ am unteren Bildschirmrand und wählen danach den Ordner für die Notiz aus. Sobald Sie auf den Ordner getippt haben, wird die Notiz in selbigen verschoben.