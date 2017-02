07.02.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Jeden Tag werden mehrere Millionen Phishing-E-Mails ans nichtsahnende Nutzer verschickt. In vielen Fällen ist es zwar ziemlich offensichtlich, dass es sich um Betrug handelt, aber es gibt auch sehr clevere Absender, deren Identifizierung erst durch einen Blick in den vollständigen E-Mail-Header möglich wird. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie sich diesen in Mail unter macOS Sierra anzeigen lassen können.



07.02.2017 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So zeigt Ihnen Mail unter macOS Sierra den vollständigen E-Mail-Header an

Schritt 1: Öffnen Sie die Mail-App auf Ihrem Mac.

Schritt 2: Wählen Sie eine E-Mail an oder öffnen Sie sie in einem neuen Fenster.

Schritt 3: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellung" und wählen dann „E-Mail" → „Alle Header".

Ihnen werden jetzt die vollständigen Absenderinformationen angezeigt. Diese können Ihnen dabei helfen den Absender zu identifizieren. Damit können Sie auch sichergehen, dass Sie auf keine Phishing-Mail hereinfallen. Der Header zeigt Ihnen von welchem Mail-Server die E-Mail abgeschickt wurde, wie die IP-Adresse des Absenders ist und einige weitere Informationen an.

So blenden Sie in Mail unter macOS Sierra den vollständigen E-Mail-Header aus

Schritt 1: Wählen Sie die E-Mail mit dem vollständigen Header an oder öffnen Sie sie in einem neuen Fenster.

Schritt 2: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellung" und anschließend auf „E-Mail" → „Standard-Header", um die vollständigen Header-Informationen wieder auszublenden und in die normale E-Mail-Ansicht zu gelangen.

Ein Kurzbefehl für den Header

Wenn Sie ab jetzt öfter die Header-Informationen überprüfen möchten, kann der Umweg über die Menüleiste schnell nervig werden. Daher kann man zusätzlich auf ein Tastenkürzel zurückgreifen, dass den Header ein- und wieder ausblendet. Drücken Sie dazu auf Ihrer Tastatur Shift + Befehlstaste (cmd) + (h) gleichzeitig.

