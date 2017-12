15.12.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wenn man eine E-Mail empfängt, bleiben viel mehr Details verborgen als man denkt. Auf der einen Seite ist dies natürlich gut und trägt zur Übersichtlichkeit bei, aber auf der anderen Seite beinhaltet der E-Mail Header eine Fülle an Informationen, die durchaus einen genaueren Blick wert sind. Auch in Apples Mail-App auf dem Mac kann man den Header anzeigen und wir zeigen Ihnen, wie Sie ihn sichtbar machen können.



So zeigt Ihnen Mail am Mac den vollständigen E-Mail Header an

Öffnen Sie die Mail-App. Wählen Sie eine E-Mail an oder öffnen Sie sie in einem neuen Fenster. Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellung“ > „E-Mail“ > „Alle Header“.

Jetzt werden Ihnen die vollständen Absendeinformationen angezeigt. Diese helfen Ihnen dabei den Absender korrekt zu identifizieren, damit Sie sichergehen können, dass Sie auf keine Phishing-Mail hereinfällst. Der Header zeigt Ihnen von welchem Mail-Server die E-Mail abgeschickt wurde, wie die IP-Adresse des Absenders ist und vieles mehr.

So blenden Sie den vollständigen E-Mail Header wieder aus

Wählen Sie die E-Mail mit dem vollständigen Header an oder öffnen Sie sie in einem neuen Fenster. Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Darstellung“ > „E-Mail“ > „Standard-Header“, um die vollständigen Header-Informationen wieder auszublenden und in die normale E-Mail-Ansicht zu gelangen.

Shortcut für den E-Mail-Header

Wenn Sie ab jetzt öfter die Header-Informationen überprüfen möchten, kann der Umweg über die Menüleiste schnell nervig werden. Daher können Sie zusätzlich auf ein Tastenkürzel zurückgreifen, dass den Header ein- und wieder ausblendet. Drücken Sie dazu auf der Tastatur die Befehlstaste (cmd) + (Shift) + (h) gleichzeitig.