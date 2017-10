13.10.2017 - 08:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Egal, ob am iPhone, Apple TV oder am Mac - einige Apps besitzen In-App-Abonnements, die wiederkehrende Zahlungen veranlassen. Diese können monatlich oder auch jährlich ausfallen. Um ein solches Abo zu kündigen, gibt es verschiedene Methoden. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie ein App-Abo auch ohne iPhone oder Apple TV über Ihren Mac kündigen können. Sie benötigen lediglich iTunes für den Vorgang.



13.10.2017 - 08:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So kündigen Sie Abos via iTunes am Mac

Hinweis: Fast alle innerhalb von Apps abgeschlossenen Abonnements verlängern sich automatisch am Ende der Laufzeit um einen weiteren Abrechnungszeitraum. Dies lässt sich nur verhindern, indem Sie rechtzeitig kündigen. Sobald Sie gekündigt haben, läuft das Abo noch bis zum letzten Tag der Laufzeit weiter und wird dann nicht mehr verlängert.

Öffnen Sie zunächst iTunes auf Ihrem Mac. Sie finden die App im Dock, im Programme-Ordner oder können Sie über die Spotlight-Suche via Befehlstaste (cmd) + Leertaste aufrufen. Klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Account“ und wählen dann „Meinen Account anzeigen“ aus. Geben Sie Ihre Apple-ID und Ihr Passwort ein und klicken danach auf „OK“.

Scrollen Sie nun nach unten. Rechts neben „Abos“ steht etwas versetzt „Verwalten“. Klicken Sie darauf. Suchen Sie nun in der Liste nach Netflix oder einem anderen Abodienst und klicken Sie dahinter auf „Bearbeiten“. Setzen Sie jetzt neben „Automatisch verlängern“ den blauen Punkt auf „Aus“ und klicken dann auf „Fertig“. Ihr Abo wird dann zum nächstmöglichen Termin beendet und verlängert sich nicht mehr automatisch.