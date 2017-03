05.03.2017 - 18:13 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

Elster Online ist die kostenlose Alternative, wenn Sie Ihre Einkommensteuererklärung direkt am Computer erledigen möchten. Wir zeigen Ihnen in diesem Workshop, wie Sie sich bei Elster Online registrieren und wie Sie Ihre Einkünfte als Arbeitnehmer in die entsprechenden Steuerformulare eintragen. Das kostet Sie keinen Cent, ist aber gar nicht so selbsterklärend.



05.03.2017 - 18:13 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

Elster Online Webseite auf dem MacBook (Bild: Motiv: Apple, Montage: Mac Life)

Workshop: Registrierung in Elster Online

Kostenfreie Steuererklärung am Mac mit Elster Online (Bild: Screenshot) Schritt 1: Besuchen Sie die Elster-Online-Webseite unter der URL www.elsteronline.de. Registrieren Sie sich zum Erhalt einer Zertifikatsdatei. Klicken Sie dafür im Bereich „Login“ auf „Zur Registrierung“.

Kostenfreie Steuererklärung am Mac mit Elster Online (Bild: Screenshot) Schritt 2: Für die Einreichung Ihrer Steuererklärung ist die kostenlose Zertifikatsdatei völlig ausreichend. Gehen Sie hierfür im Bereich „ELSTERBasis“ auf „Infos und Registrierung“.

Kostenfreie Steuererklärung am Mac mit Elster Online (Bild: Screenshot) Schritt 3: Elster Online weist Sie darauf hin, dass Sie die Zertifikatsdatei für Ihre Steuererklärung lokal auf dem Computer speichern müssen. Bestätigen Sie diesen Hinweis mit „Zur Registrierung“.

Kostenfreie Steuererklärung am Mac mit Elster Online (Bild: Screenshot) Schritt 4: Der Registrierungsprozess besteht aus drei Schritten. Für den ersten Schritt benötigen Sie Ihre persönliche Identifikationsnummer des Finanzamts, um ein persönliches Zertifikat zu erhalten.

Kostenfreie Steuererklärung am Mac mit Elster Online (Bild: Screenshot) Schritt 5: Nachdem Sie den Postbrief und die E-Mail mit den Aktivierungsdaten nach ein paar Tagen erhalten haben, geben Sie im zweiten Schritt die Aktivierungsdaten zur Generierung Ihres persönlichen Zertifikats ein.

Kostenfreie Steuererklärung am Mac mit Elster Online (Bild: Screenshot) Schritt 6: Anschließend aktivieren Sie im dritten Schritt Ihr gespeichertes Zertifikat. Dafür genügt es, dass Sie sich erstmalig und erfolgreich bei Elster Online anmelden. 1 /6

Workshop: Erstellung der Steuererklärung