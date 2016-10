Der Akustik-Designer Tony Xu gründete im September 2005 die Kopfhörerschmiede SoundMagic.

Auch wenn der Hauptsitz des Unternehmens in China liegt, pflegt SoundMagic in Sachen Produktgestaltung und Marketing eine enge Zusammenarbeit mit seinen renommierten Vertriebspartnern in Deutschland und Großbritannien. Um den hohen Qualitätsanspruch mit dem Wunsch nach einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis zu verbinden, entwickelt SoundMagic alle seine Produkte in eigenen Produktionsstätten – inklusive der Treiber der ultramobilen E50-/E80-Serie und des neuen Premium-On-Ear-Kopfhörers Vento P55. Das Unternehmen legt großen Wert auf das Feedback seiner Kunden, um seine Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Im Laufe der vergangenen Jahre erhielt SoundMagic eine Vielzahl an Auszeichnungen. Insbesondere die ln-Ear-Kopfhörer E10 und E80, von denen ab sofort die neuen C-Modelle mit überarbeiteter Fernbedienung und Mikrofon erhältlich sind, wurden von Portalen wie „What Hi-Fi?“, „Stuff“, „T3“, „Expert Reviews“, „Trusted Reviews“, „Mac Life“ und dem „Ear In“-Magazin ausgezeichnet und gehören zu den besten Geräten ihrer Klasse.