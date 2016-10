Die Performance- und Lifestyle-Audiomarke Skullcandy arbeitet eng mit aufstrebenden Musikern und Sportlern zusammen und setzt dabei auf innovative Technik, fortschrittliches Design und überragenden Klang.

2003 gründete Rick Alden die Marke mit Firmensitz in Park City im US-Bundestaat Utah. Seitdem versorgt das Unternehmen nicht nur Actionsportler, sondern auch Musikliebhaber weltweit mit druckvollen Beats und kraftvollem Sound. Überlegene Passformen halten die Ear-Buds auch bei Extremsportarten bombenfest im Ohr, während eigens entwickelte High-Tech-Audiotechnologien für den präzisen und druckvollen Klang sorgen. Skullcandy überzeugt Kunden in den USA und in rund 80 Ländern weltweit.

www.skullcandy.de