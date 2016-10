Die zwei CL-Modelle unterscheiden sich deutlich im Preis. Warum geht RHA dieses Jahr mit zwei verschiedenen Preispunkten an den Start?

Es ist unser Ziel, die bestmögliche Technologie zu jedem Preis zu bieten. Der CL1 kombiniert fortschrittliche Fertigungstechniken, hochwertige Materialien und einen brandneuen Wandleraufbau. Er ist der Höhepunkt von allem, was wir bis jetzt gelernt und verfeinert haben. Der CL750 gibt viele dieser Entwicklungen an den Anwender weiter – und die gleiche Auswahl an Zubehör zu einem niedrigeren Preis; er ist ideal für alle, die die Möglichkeiten im Bereich des Personal-Audio erkunden möchten.

Dieses Jahr feiert RHA den fünften Geburtstag. Wie hat sich die Firma gewandelt?

Wir sind stark gewachsen und haben viel über die Arbeit in einem unglaublich umkämpften Markt gelernt. Wir sind jetzt wesentlich besser organisiert und deutlich selbstbewusster. In gewisser Weise sind wir, gemessen an der internationalen Anerkennung, nicht mehr der „David“ und beginnen nun auch, diese Rolle mit etwas gewagteren Produkten anzunehmen.

Was waren die größten Hürden auf dem Weg zu CL1 und CL750?

Wenn wir mit der Entwicklung eines Produktes beginnen, suchen wir immer nach Möglichkeiten der Verbesserung und nehmen diese dann in unsere neuen Produkte auf. Was den CL1 und den CL750 angeht, wollten wir etwas komplett Neues entwickeln, für einen anderen Typ von Nutzer. Die Technologie in diesen Produkten spiegelt das wider – sie ist etwas ganz Besonderes.

Was gefällt dir selbst am besten an den neuen Produkten?

Ich denke, dass sie eine Absichtserklärung für die Zukunft von RHA sind, ein Weg, zu zeigen, dass wir das nächste Level erreicht haben, wenn es um Audio-Technologie geht. Und um ehrlich zu sein klingen sie auch einfach unglaublich gut.