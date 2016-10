Mac Life hat über 50 Kopfhörer-Modelle getestet und miteinander verglichen. Im Test befanden sich In-Ears und Over-Ears, High-End-Geräte sowie Lifestyle-Kopfhörer und Kopfhörer für Sport und Fitness-Aktivitäten. Im heutigen Teil unseres Kopfhörer-Guides 2016 stellen wir Ihnen zwei Kopfhörer von JVC vor.

JVC HA-F250BT

Kaum etwas stört beim Sport mehr als Kabel am Kopfhörer. Für mehr Freiheit sorgen In-Ears, die drahtlos Anschluss finden. JVC gelingt mit dem HA-F250BT dabei das Kunststück, hohen Tragekomfort mit einem besonders sicheren Sitz und satten Klang zu kombinieren. Die kompakten und dennoch äußert leistungsfähigen 10-Millimeter-Neodym-Treiber produzieren einen sehr klaren Sound, der kraftvolle Bässe, seidige Höhen und dynamische Mitte vorzuweisen vermag. Hierbei sitzen die ergonomisch optimierten „Nozzle Fit“-Ohrstöpsel stets angenehm im Gehörgang und sorgen durch ihre clevere Tropfenform auch beim Sport für einen extrem sicheren Halt. Mit ihrem Gewicht von gerade einmal 15 Gramm tragen die nach IPX2-Standard schweißresistenten In-Ears kaum auf – das ist insbesondere beim Sport ein dickes Plus, die HA-F250BT drücken und zwicken nicht.

Die in das linke Ohrstück der neuen In-Ears von JVC integrierte Fernbedienung erlaubt eine bequeme Wiedergabesteuerung. Zudem ist ein Mikrofon integriert. So lassen sich jederzeit Anrufe annehmen. Ein kompakter Akku sorgt für die extrem lange Laufzeit von bis zu sieben Stunden. Aufgeladen werden die kleinen Ohrhörer mit einem im Lieferumfang befindliches USB-Kabel. Beim Kauf darf zwischen vier Farbvarianten gewählt werden (Weiß, Schwarz, Blau oder Pink).

Information

Typ: In-Ear

In-Ear Prinzip: dynamisch

dynamisch Frequenz: 20 bis 20.000 Hz

20 bis 20.000 Hz Gewicht: 15 Gramm

15 Gramm Web: www.jvc.de

www.jvc.de Preis: 49,95 Euro

JVC HA-S50BT

Kabellose Kopfhörer sind mehr als nur ein Trend – Bluetooth-Kopfhörer setzen sich auf breiter Front als neuer Standard durch. Moderne Übertragungstechnik garantiert einen technisch störungsfreien Musikgenuss – so auch beim neuen HA-S50BT von JVC. Sein Herzstück sind zwei hochwertige 30-Millimeter-Treiber. Dank „Bass Boost“ kann der Klang dabei auch im Fundament vollends überzeugen: Die Bässe kommen kräftig und präzise; insgesamt zeichnet der HA-S50BT ein sehr dynamisches und nuanciertes Klangbild. Wer mag, kann zudem mit drei verschiedenen EQ-Voreinstellungen prägnanten Einfluss auf den Klang nehmen.

Die Bedienung erfolgt selbsterklärend mit einer im Kopfhörer integrierten Viertasten-Fernbedienung. Ein ausdauernder Akku auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie garantiert dabei eine alltagstaugliche Laufzeit von bis zu 17 Stunden. Ist der Akku leer, lässt sich dieser durch das mitgelieferte USB-Kabel schnell wieder aufladen. Besonders gefällt uns, dass die Ohrmuscheln drehbar sind – der Kopfhörer lässt sich somit platzsparend verstauen. Das Spitzenmodell HA-S50BT ist in klassischem Schwarz erhältlich und kostet 79,95 Euro. Mit dem HA-S40BT in Schwarz und Weiß und HA-S30BT in Schwarz, Rot, Türkis-Blau und Gelb bietet JVC darüber hinaus etwas günstigere Modellvarianten an.

Information