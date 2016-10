Nicht viele Technikhersteller setzen freiwillig auf Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit und Wohltätigkeit. Die Firma The House of Marley ist ein positives Beispiel.

The House of Marley ist als Hersteller trendiger Lifestyle-Technik bekannt. Dahinter steckt nicht etwa ein Fanklub der Reggae-Legende Bob Marley, die Gründer sind vielmehr dessen Nachfahren. Mehr noch als die unsterbliche Musik der Kultfigur stellt man bei The House of Marley die Werte und Vision des 1981 verstorbenen Musikers in den Vordergrund. Genau wie Marley einst, geht es dem Unternehmen getreu dem Motto „One Love, One World“ um Gleichheit, Liebe und Wohltätigkeit. Dies äußert sich in Produkten, die natürlich mit Musik zu tun haben, jedoch ebenso aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Dazu zählen Kopfhörer, Lautsprecher und Audio-Accessoires.

Neben einem außergewöhnlichen Klang und klassischen, lebensfrohen Designs steht bei The House of Marley vor allem das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Nicht nur das mit Stoff bezogene, geflochtene 52-Zoll-Kabel (ein Markenzeichen der Firma) wird aus wiederverwertetem Material hergestellt. Unter anderem kommt der eigens von The House of Marley entwickelte Recyclingstoff „Rewind“ aus aufbereitetem Hanf und Biobaumwolle, kombiniert mit Fasern aus recycelten Wasserflaschen (RPET), bei der Produktion zum Einsatz. Auch Baumwolle, Leinen, recycelte Kunststoffe, Bambus und FSC-zertifizierte Hölzer finden Verwendung.

Den Urhebern der bunten und zeitlosen Produktpalette sind die Langlebigkeit und die Qualität ihrer Erzeugnisse selbstverständlich ebenso wichtig. Die Kabel sind stabil und verhindern Kabelgewirr, besonderes Augenmerk legt man zudem auf die Geräuschunterdrückung. Ein präziser und transparenter Sound ist bei allen Teilen der Kollektion eine Selbstverständlichkeit.

Dass The House of Marley kein Unternehmen ist, dem es nur um Gewinnmaximierung geht, belegen regelmäßige Spenden an die Wohltätigkeitsorganisation der Familie Marley namens 1LOVE. Die gemeinnützige Bewegung arbeitet weltweit mit jungen Botschaftern und Markenbotschaftern aus Musik, Sport und Medien und – in Kooperation mit anderen Wohltätigkeitsorganisationen – daran, Lösungen für Sozial- und Umweltprobleme zu finden und diese umzusetzen.

Weitere Projekte der Familie Marley: