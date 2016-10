MacLife hat über 50 Kopfhörer-Modelle getestet und miteinander verglichen. Im Test befanden sich In-Ears und Over-Ears, High-End-Geräte sowie Lifestyle-Kopfhörer und Kopfhörer für Sport und Fitness-Aktivitäten. Im heutigen Teil unseres Kopfhörer-Guides 2016 stellen wir Ihnen drei Kopfhörer von Headsound vor.

Brainwavz M5 (Bild: Headsound)

Brainwavz Blu-200 (Bild: Headsound)

Brainwavz HM5 (Bild: Headsound)

Brainwavz M5 mic (Bild: Headsound) 1 /4

Brainwavz Blu-200 – Kabelfreies Hörvergnügen zum fairen Preis? Kein Problem

Die großen Pluspunkte der Blu-200 ist der für 90 Euro wahrlich überzeugende und präzise Klang, den die 9,2-Millimeter-Treiber erzeugen. Bei Bluetooth-Kopfhörern üblich ist inzwischen die Unterstützung des Standards 4.0, längst nicht alltäglich ist die Unterstützung des aptX-Codecs für qualitativ hochwertige Klangübertragung. Nach wie vor ein Wermutstropfen für Apple-Fans: das iPhone wird bislang ohne aptX-Fähigkeit geliefert.

Auch die (bis zu) 10 Meter Funkreichweite sind standesgemäß. Praktisch ist, dass die Blu-200 „Dual Pairing“ unterstützen, man sie also mit zwei Geräten koppeln kann. Die Fernbedienung und die insgesamt vier Aufsätze (3 mal Silikon, 1 mal Comply-Foam) runden das Paket ab. Getrübt wird der gute Gesamteindruck lediglich etwas durch die relativ geringe Akku-Laufzeit von vier Stunden.

Information

Typ: In-Ear

In-Ear Prinzip: dynamisch, geschlossen

dynamisch, geschlossen Frequenz: 20 bis 20.000 Hertz

20 bis 20.000 Hertz Impedanz: 16 Ohm

16 Ohm Gewicht: 18 Gramm

18 Gramm Web: headsound.de/brainwavz-blu-200

headsound.de/brainwavz-blu-200 Preis: 89,90 Euro

Brainwavz HM5 – Ein hoher Tragekomfort und eine mächtige Klangbühne, egal ob daheim oder unterwegs

Klar, die HM5 von Brainwavz sind grundsätzlich für den Einsatz an der heimischen Anlage konzipiert. Dennoch eigenen sie sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz am Smartphone. Dabei zeichnen sie sich durch einen neutralen und transparenten Klang aus und bauen eine Klangbühne auf, wie sie für geschlossene Kopfhörer-Modelle in dieser Preisklasse nicht oft zu finden ist. Praktisch ist, dass der Hersteller dem Kopfhörer zwei Kabel in verschiedenen Längen (1,2 und 3,0 Meter) genauso beilegt, wie auch einen doppelten Satz Ohrpolster.

Geliefert wird der Brainwavz HM5 mit einer stoßfest gepolsterten Transporttasche. Ab 29,90 Euro können alternative Ohrpolster wahlweise aus Velour, Kunstleder, Leder oder als Kunst-/Velour-Hybrid in sechs verschiedenen Farben erworben werden.

Information

Typ: Over-Ear

Over-Ear Prinzip: dynamisch, geschlossen

dynamisch, geschlossen Frequenz: 10 bis 26.500 Hertz

10 bis 26.500 Hertz Impedanz: 64 Ohm

64 Ohm Gewicht: 250 Gramm

250 Gramm Web: headsound.de/brainwavz-hm5

headsound.de/brainwavz-hm5 Preis: 159,90 Euro

Brainwavz M5/M5 mic – Sie suchen einen kostengünstigen Ersatz zu Ihren mitgelieferten Smartphone-Kopfhörern?

Nicht mehr brandaktuell sind die M5-In-Ears mit und ohne Mikrofon, was aber der Qualität keinen Abbruch tut und darüber hinaus sogar noch für einen extrem einsteigerfreundlichen Preis sorgt. Für rund 55 Euro bekommt man ein Paar In-Ears, das Bassbetonung aufweist und so für etwas mehr Spaß und Druck sorgt. Gleichzeitig sind die Höhen für ein 55-Euro-Modell erfreulich detailreich.

Das Gehäuse der M5 besteht aus robustem Aluminium im klassischen Schwarz und verpasst dem M5 mit Zugentlasung an Kabelenden und -splitter ein wertiges Gefühl, das eine lange Lebensdauer verspricht. Keine Standardkost ist das Zubehör. Comply-Aufsätze sucht man in dieser Preisklasse meist vergebens. Fernbedienung und Mikrofon runden das faire Angebot des Einsteiger-In-Ears von Brainwavz ab.

Information