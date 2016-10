Bereits im Jahr 1953 gründeten Sidney Harman und Bernard Kardon das Hi-Fi-Unternehmen in New York City. Harman war Angestellter der Firma David Bogen, die Großlautsprecher herstellte. Sein Kompagnon Kardon war ebenfalls bei David Bogen beschäftigt – als Chefingenieur. harman/kardon brachten 1954 mit dem Festival D1000 den weltweit ersten Receiver, also ein Gerät, das Tuner und Verstärker in sich vereint, auf den Markt. 1958 folgte der erste Stereo-Receiver unter dem Namen Festival TA230. Zu diesem Zeitpunkt war Kardon bereits seit zwei Jahren im Ruhestand. Harman hingegen blieb dem Unternehmen noch bis 2005 in leitender Funktion erhalten – mit 87 Jahren.

Inzwischen wurde das Unternehmen in HARMAN International umbenannt. Unter seinem Dach firmieren legendäre Audiomarken, die weltweit geschätzt werden. Dazu zählen neben AKG, JBL und Harman Kardon auch Brands wie Mark Levinson, Revel und viele andere. Neben Produkten für Endkunden zählt HARMAN auch zu den führenden Marken im Bereich des vernetzten Fahrzeugs und stattet weltweit Tonstudios, Veranstaltungsräume und Konzertsäle sowie Festivals mit hochwertigen Audiokomponenten aus. Wie kaum ein zweites Unternehmen ist HARMAN damit über den kompletten Wertschöpfungsprozess von der Aufnahme über Konzerte bis hin zum privaten Musikgenuss mitführenden Produkten präsent und arbeitet Hand in Hand mit den Größen des Showbusiness wie etwa der Produzentenlegende Quincy Jones.