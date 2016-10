Die Firma Audio-Technica steht für anspruchsvolles Audio-Equipment. Ihre Mikrofone und Kopfhörer definieren professionelle Standards.

Gegründet 1962 von Hideo Matsushita in Tokio, wandelte sich Audio-Technica zu einer weltweit aktiven Unternehmensgruppe, die sich Design, Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von anspruchsvollem Audio-Equipment auf die Fahnen schreibt. Ursprünglich bekannt für seine Tonabnehmer für Plattenspieler stellt Audio-Technica Mikrofone, Kopfhörer, drahtlose Systeme, Mischpulte und Audiozubehör für Heimanwender und Firmenkunden her.

Qualität im Dauereinsatz

Ausgezeichnet mit zahlreichen Industriepreisen, definieren Audio-Technica-Produkte hinsichtlich ihrer Qualität das Preis-Leistung-Verhältnis für Tourneen, Sendeanstalten und Aufnahmestudios. Auch Firmen und Regierungsstellen sowie Veranstaltungszentren nutzen Lösungen von Audio-Technica. So sind in den USA sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat mit Mikrofonen und Audioanlagen der Marke ausgestattet. Zudem kommen Mikrofone und Funkübertragungstechnik bei renommierten Veranstaltungen wie den Grammy-Awards und in der „Rock and Roll Hall of Fame“ zum Einsatz.

Beeindruckende Bandbreite

Mikrofone von Audio-Technica bilden zudem die gesamte Bandbreite sportlicher Großveranstaltungen ab, darunter die Fußball-Weltmeisterschaft, der Super Bowl und die Commonwealth Games. Hinzu kommen zurückliegende Großveranstaltungen wie etwa die Sommerspiele in London, Peking, Athen, Sydney und Atlanta sowie die Winterspiele in Sotschi, Vancouver, Turin und Salt Lake City.