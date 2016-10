MacLife hat über 50 Kopfhörer-Modelle getestet und miteinander verglichen. Im Test befanden sich In-Ears und Over-Ears, High-End-Geräte sowie Lifestyle-Kopfhörer und Kopfhörer für Sport und Fitness-Aktivitäten. Im heutigen Teil unseres Kopfhörer-Guides 2016 stellen wir Ihnen drei Geräte von Astell & Kern vor.

Astell & Kern AK 300 – Dieses Audiosystem lässt keine Wünsche offen

Astell & Kern, die Spezialisten für mobile Audioplayer, sind die richtigen Ansprechpartner für alle, die Musik nicht nur hören, sondern sie genießen und zelebrieren möchten. Dafür ist kein unhandliches Equipment vonnöten. Die Koreaner haben mit ihrer 300er-Serie ein komplettes System entwickelt, das jedem Audiophilen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen sollte. Zentrum des Angebots ist der AK 300, ein Player, der nahezu jedes erdenkliche Format abspielt. Ob ein MP3 oder Hochauflösendes wie WAV- beziehungsweise FLAC-Dateien mit bis zu 24 Bit bei 192 kHz oder das von der Super-Audio-CD bekannte Format DSD. Im Inneren des AK 300 arbeitet der High-End-Digital-Analog-Wandler AKM 4490, der jede Feinheit und jedes Detail einer Aufnahme hörbar macht.

Zudem lässt sich das Gerät in jedes DNLA-kompatible Netzwerk einbinden. Dies eröffnet die Möglichkeit, Musik kabellos von einer NAS-Festplatte oder dem Computer zu streamen – und zwar in höchster Auflösung. Auch AV-Receiver, Blu-Ray Player und Wi-Fi-Speaker lassen sich im Netzwerk ansteuern. Selbst per Bluetooth (aptX) ist eine Verbindung möglich. Wem das nicht reicht, der braucht nur die komplementäre App zu laden, von der aus man den AK 300 auch dann steuern kann, wenn er in der Docking-Station sitzt. Und sollte das immer noch nicht genug sein, wird der implementierte Equalizer auch noch den letzten Skeptiker überzeugen. Dieser lässt sich über 20 Frequenzbänder in 0,1-dB-Schritten einstellen. Dabei lässt sich jedes einzelne Band parametrisch festlegen und jede Einstellung speichern. Der AK 300 verfügt über einen Speicher von 64 GB und wird mit einer schicken Kunstledertasche geliefert.

Material: aus einem Block gefrästes Duralumin

aus einem Block gefrästes Duralumin Display: Touchscreen

Touchscreen Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, ALAC, AIFF, DFF, DSF

WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, ALAC, AIFF, DFF, DSF Web: www.headphone-company.com

www.headphone-company.com Preis: 999 Euro

Das Zubehör des AK 300 Ist man einmal in den Genuss des hochwertigen Players gekommen, liebäugelt man schnell auch mit dem kongenialen Zubehör. Da ist zunächst die passende Docking Station (399 Euro), die den AK 300 per USB-Kabel mit jedem Computer verbindet und ihn somit zur audiophilen Soundkarte macht. Eine weitere Verwendung bietet der Anschluss an die eigene Anlage per XLR-Kabel. Dies ist, wie sollte es auf diesem Niveau anders sein, symmetrisch möglich. In Kombination mit dem AK Amp Verstärker (799 Euro) lässt sich jeder noch so hochohmige Kopfhörer mit genug Power versorgen. Wer seine CD- Sammlung in die Neuzeit hinüberretten will, sollte sich den AK Ripper (479 EUR) zulegen. Vinyl-Schallplatten überspielt man im Handumdrehen mit dem AK Recorder. Sogar Live-Mitschnitte in Hi-Res sind möglich (PCM bis 32bit, 384 kHz und DSD 5,6 MHz).

Astell & Kern AK 70 – Wer nach einem kompakten „High Resolution“-Player sucht, wird bei Astell & Kerns hochwertigem AK 70 fündig

Für den Hausgebrauch gibt es ein großes Angebot an High-Resolution-Technik. Doch wie sieht es aus, wenn man auch auf dem Weg zur Arbeit oder auf Reisen nicht auf exzellenten Sound verzichten möchte? Die Antwort ist der AK 70 von Astell & Kern. Gerade einmal 10 x 6 Zentimeter misst der Audioplayer bei einem Gewicht von 130 Gramm. Mit ihm sind Audiophile auch unterwegs gut ausgerüstet. Der Player nimmt weniger Platz in der Hosentasche ein als ein iPhone, klingt dafür aber deutlich besser. Vor allem hochauflösende Dateien gibt der kleine High-End-Gehilfe in erstaunlicher Präzision wieder. Das Signal kann dabei sowohl analog (Klinkenbuchse 3,5 mm und 2,5 mm symmetrisch), als auch digital (USB-Audio bis 32 bit / 384 kHz und DSD nativ) ausgegeben werden. Der Audioplayer brilliert mit einer komplett neu entwickelten Kopfhörerendstufe und einem einzigartigen Equalizer. Und selbst auf ein außergewöhnliches Design müssen Astell &-Kern-Kunden nicht verzichten: Der AK 70 ist in der Farbe „Misty Mint“ erhältlich.

Natürlich lässt sich das Gerät auch zu Hause einsetzen, wo der Nutzer seine Musik von einer NAS-Festplatte oder von einem Computer aus in hochauflösender Qualität streamen kann. Eine Fernsteuerung ist mit einer dedizierten App möglich.

Material: aus einem Block gefrästes Duralumin

aus einem Block gefrästes Duralumin Display: Touchscreen

Touchscreen Unterstützte Formate: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, ALAC, AIFF, DFF, DSF

WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, ALAC, AIFF, DFF, DSF Web: headphone-company.com

headphone-company.com Preis: 649 Euro

Meze 99 Classics – Für einen höchst erstaunlichen Preis bietet Antonio Meze einen Edelkopfhörer mit besten Werten

Auf den ersten Blick möchte man meinen, der Meze 99 Classics ist zu schick, um ein High-End-Kopfhörer zu sein. Sein Design wirkt weder technokratisch noch unnatürlich futuristisch, sondern einfach klassisch, eigenständig und puristisch schön. Setzt man ihn auf und erfährt, welch brillant warmer und geradezu kompletter Klang aus den handgearbeiteten Ahorn- beziehungsweise Walnuss-Hölzern der Hörerschalen fließt, mag man den dazugehörigen Preis kaum glauben. Die Schalen werden einzeln und von präzisen CNC-Maschinen aus einem Block gefräst und anschließend von Hand poliert. Erstaunlich aber ist, was dann passiert. Aufgrund extrem enger Toleranzen, werden bis zu 80 Prozent aller produzierten Schalen in der Folge entsorgt. Der Meze-Qualitätscheck ist unnachgiebig.

Zwei dynamische 40-Millimeter-High-End-Wandler schlagen in den Holzschalen. Doch man muss vor dem Meze 99 nicht in Ehrfurcht erstarren und ihn ausschließlich zu Hause einsetzen. Im Gegenteil: Mit Smartphones, Tablets und MP3-Playern kommt der wunderschöne Kopfhörer ebenso gut klar. Auch längere Hörsessions sind mit dem Meze 99 Classics kein Problem. Die Ohrpolster aus Memory-Foam passen sich dem Kopf ebenso perfekt an wie das stufenlos verstellbare Kopfband.

