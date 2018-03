12.03.2018 - 10:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bereits vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, dass Apple wiedereinmal zur WWDC im Juni neue Mac-Modelle vorstellen wird. Darunter könnte sich in diesem Jahr auch ein neues MacBook Air befinden, welches zu einem geringeren Preis angeboten werden soll. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo könnte das Gerät bereits für etwa 850 Euro angeboten werden. Nun tauchte ein weiterer Bericht auf, der noch einen Schritt weitergeht.

Laut der DigiTimes soll Apple nämlich ein neues 13,3-Zoll-Modell des MacBook planen, welches als Einsteigergerät dienen soll. Die Seite rechnet damit, dass der neue Apple-Laptop im zweiten Quartal erscheint und auf der diesjährigen WWDC vorgestellt wird. Während DigiTimes stets von einem „MacBook“ spricht, ist unklar, ob das MacBook oder auch das MacBook Air gemeint ist. Da jedoch von einem 13,3-Zoll-Retina-Display die Rede ist, könnte es durchaus möglich sein, dass Apple die „MacBook Air“-Reihe endlich mit einem hochauflösenden Bildschirm ausstattet.

Neben bei ist auch unbekannt, ob das neue Modell auf dem gleichen Preisniveau liegen wird wie das aktuelle MacBook Air. Aufgrund der neuen Display-Technologie wäre sowohl der gleiche als auch ein leicht angehobener Preis denkbar. Für den Bildschirm soll sich übrigens LG Display verantwortlich zeigen und bereits im April damit beginnen Panels zu produzieren. Im Mai oder Juni soll dann die Massenproduktion starten.

Darüber hinaus gibt die Website noch einige interessante Zahlen bekannt. So peilt Apple in diesem Jahr rund sechs Millionen verkaufte Einheiten des neuen Modells an, wobei DigiTimes vier Millionen in Anbetracht des Preises für weitaus realistischer hält. Neben dem Einsteiger-MacBook soll Apple auch ein neues iPad sowie zwei neue „iPad Pro“-Modelle für das zweite Quartal vorbereiten.

