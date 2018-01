15.01.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Normalerweise werden Sie sofort in die YouTube-App – sofern diese installiert ist – weitergeleitet, wenn Sie einen entsprechenden Link anklicken. Dies geschieht standardmäßig und kann auch in der Einstellungs-App nicht geändert werden, da Apple bei seinem mobilen Betriebssystem keinerlei Einstellung der Standardapps zulässt. Daher muss man sich mit einem Trick behelfen, der die Videos in Safari öffnet.



Voraussetzungen für das Öffnen von YouTube-Videos in Safari

Der Trick klappt nicht mit alten Versionen der YouTube-App. Sie benötigen daher die Version 12.07 oder neuer (aktuell 13.01). Sollte ein Update bereitstehen, dann finden Sie es in der „App Store"-App im Reiter „Updates". Dort werden sämtliche Apps angezeigt, für die eine Aktualisierung zur Verfügung steht.

So öffnen Sie YouTube-Videos in Safari

Wenn Sie einen Link zu einem YouTube-Video antippen, werden Sie standardmäßig in die YouTube-App, wenn diese installiert ist, weitergeleitet. Um dies zu verhindern, gehen Sie wie folgt vor: Tippen Sie dann in der YouTube-App auf das geöffnete Video, um die Wiedergabe-Optionen einzublenden.

Oben rechts am Bildschirmrand wird Ihnen nun „youtu.be >" angezeigt. Tippen Sie darauf, um zur mobilen Seiten in Safari weitergeleitet zu werden.

Tipp: Solange die YouTube-App auf Ihrem iOS-Gerät installiert ist, gibt es leider keinen einfacheren Weg. Damit die Weiterleitung nicht mehr geschieht, können Sie die App aber auch von Ihrem Gerät löschen.