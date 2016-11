04.11.2016 - 07:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples Karten-App ist seit Ihrer Veröffentlichung vor knapp vier Jahren deutlich besser und mit vielen tollen Funktionen bedacht worden. In iOS 10 hat sich wieder viel getan. Ein neues Design und die Öffnung der App für Entwickler waren die Highlights. Daneben finden sich natürlich auch einige kleinere Features, wie das Festlegen von Favoriten, das wir Ihnen gerne näher erklären möchten.



iOS 10: So leicht legen Sie Favoriten in der Karten-App an

Sie haben Orte, die Sie gerne besuchen möchten? Dann können Sie sie einfach als Favoriten anlegen.

Dazu nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Apples Karten-App. In der Karten-Ansicht tippen Sie auf einen interessanten Ort. Jetzt ziehen Sie die Leiste mit einer Wischbewegung nach oben und scrollen dann noch weiter.

Nun sehen Sie den Punkt „Als Favorit sichern“. Tippen Sie auf das Herz-Symbol dahinter und schon ist der Ort in den Favoriten.

Um zu den Favoriten zu gelangen, tippen Sie oben erst auf das „X“ und ziehen dann wieder die Leiste vom unteren Bildschirmrand nach oben. Am Ende der Auflistung steht „Favoriten“. Ein Tipp darauf zeigte unsere Lieblingsorte an. Tippen Sie einen Ihrer Favoriten an, dann wird Ihnen dieser auf der Karte angezeigt - so einfach ist das.

