Haben Sie sich auch schon einmal in der Verlegenheit gefunden einen Song zu hören und unbedingt wissen zu wollen, was da gerade gesungen wurde? Normalerweise müsste man den Safari-Browser öffnen und eine entsprechende Suchanfrage bei Google starten. In iTunes geht dies allerdings noch einfacher, denn für viele Songs wurden auch die zugehörigen Songtexte hinterlegt. Wir zeigen Ihnen, wo Sie sie finden können.



So rufen Sie Songtexte in der regulären iTunes-Ansicht auf

Schritt 1: Öffnen Sie iTunes und spielen Sie den Song ab, dessen Songtext Sie sich ansehen möchten.

Schritt 2: Klicken Sie neben der Songtitelanzeige auf das Listen-Symbol, um die Liste mit den nächsten Titeln angezeigt zu bekommen.

Schritt 3: Klicken Sie anschließend auf „Liedtext"

So rufen Sie Songtexte im iTunes-MiniPlayer auf

Schritt 1: Wenn Sie sich anstatt in der normalen iTunes-Ansicht im MiniPlayer befinden, dann funktioniert die Anzeige von Liedtexten ähnlich. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Listen-Symbol in der linken Ecke.

Schritt 2: Wählen Sie nun wieder den Reiter „Liedtext" aus.

Hinweis: Sollten Sie die Ansicht soweit verkleiner haben, dass das Listen-Symbol nicht angezeigt wird, gibt es glücklicherweise eine Alternative. Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf „Darstellungen" und wählen dann „„Nächste Titel" einblenden" aus. Mit einem Klick auf das Dropdown-Menü können Sie auch hier „Liedtext" auswählen.

Es geht auch umständlicher. Rechtsklicken Sie dazu auf den Song in iTunes und wählen aus dem Kontextmenü „Informationen" aus. Auch hier finden Sie im Reiter „Liedtext" die Textzeilen des Songs und können sogar eigene Texte hinzufügen.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.