Bereits seit langer Zeit kann man den Bildschirm von iPhone und iPad aufnehmen. Jedoch benötigte man stets einen Mac zusammen mit QuickTime, um dies zu ermöglichen. Mit iOS 11 ändert sich das. Apple hat nämlich direkt in das neue Betriebssystem die Möglichkeit zur Bildschirmaufnahme integriert. Allerdings ist das Feature etwas versteckt. Wir zeigen Ihnen dennoch, wie Sie schnell und einfach ein Video von Ihrem Bildschirm anfertigen können.



Es ist endlich soweit. iOS 11 ist da und bringt viele coole Funktionen mit, die Sie wohl nicht auf Anhieb entdecken werden. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit ein Video vom iPhone- beziehungsweise iPad-Bildschirm aufzunehmen. Bisher benötigte man entweder einen Mac mit QuickTime oder konnte es direkt über das Gerät mittels Jailbreak realisieren. Mit iOS 11 wird beides überflüssig.

Um die Bildschirmaufnahme für Ihr iPhone oder iPad zu aktivieren, öffnen Sie zunächst die Einstellungen und tippen auf den Eintrag „Kontrollzentrum“. Wählen Sie nun „Steuerelemente anpassen“ aus und fügen Sie mittels Tipp auf das grüne Symbol vor „Bildschirmaufnahme“ diese hinzu. Verlassen Sie nun die Einstellungen und rufen Sie das Kontrollzentrum mit einem Wisch von unten nach oben auf. Tippen Sie nun auf den neuen Button mit dem Aufnahme-Symbol. Die Bildschirmaufnahme wird dann sofort gestartet und nimmt jede Ihrer Aktionen mit dem Betriebssystem auf. Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf den roten Rand und wählen „Stoppen“ aus.

Hinweis. Wenn Sie die Bildschirmaufnahme direkt über das Gerät starten, dann sehen Sie stets am oberen Rand einen roten Balken, der auch im anschließenden Video zu sehen sein wird. Möchten Sie dies nicht, dann müssen Sie nach wie vor auf QuickTime am Mac vertrauen. Dies hat jedoch einen weiteren Vorteil. Ihr Gerät wird nicht nur nebenbei geladen, sondern es erscheint immer die ikonische Uhrzeit „9:41“ und die Status-Symbol am oberen Rand werden verändert.

Tipp: Mit einem langen Druck auf den Record-Button im Kontrollzentrum können Sie auch das Mikrofon deaktivieren.