31.10.2016 - 09:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eine lange Zeit konnten wir den Blitz des iPhone nicht so einfach als Immer-dabei-Taschenlampe nutzen, sondern mussten hierfür erst zusätzliche Apps installieren. Erst mit dem Kontrollzentrum wurde die Funktion auch in das Betriebssystem eingebettet. Mit iOS 10 gab es eine weitere Veränderung, die die Helligkeit der Taschenlampe an die aktuellen Bedürfnisse anpasst - ein „3D Touch"-fähiges iPhone vorausgesetzt.



In iOS 10 hat Apple die Funktionalität von 3D Touch um ein Vielfaches erweitert. Neben interaktiven Widgets und dem verbessertem Benachrichtigungssystem finden sich auch an weiteren Stellen neue Möglichkeiten, die man auf dem ersten Blick nicht erahnt. Allerdings setzt dies natürlich ein Gerät mit 3D Touch voraus. Konkret bedeutet das, dass derzeit nur Nutzer eines iPhone 6s (Plus) oder eines iPhone 7 (Plus) in den Genuss einiger Features kommen.

iOS 10: So stellen Sie die Helligkeit der Taschenlampe ein

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und wischen Sie vom unterem Bildschirmrand nach oben, um das neue Kontrollzentrum aufzurufen.

Schritt 2: Im Kontrollzentrum sehen Sie verschiedene Einstellungen und Funktionen. In der unteren Leiste befindet sich an erster Stelle die Taschenlampe. Ein einfacher Tipp darauf aktiviert sie mit voller Helligkeit.

Schritt 3: Mit einem „3D Touch"-fähigem iPhone können Sie jedoch aus drei unterschiedliche Helligkeitsstufen auswählen: „Helles Licht", „Mittleres Licht" und „Wenig Licht". Dazu drücken Sie einfach fest auf das Taschenlampen-Symbol.

Schritt 4: Um die Taschenlampe wieder abzuschalten, reicht ein weiterer einfacher Tipp auf das Symbol.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.