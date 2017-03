31.03.2017 - 08:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Hin und wieder kann es natürlich vorkommen, dass man eine E-Mail mit wichtigen Informationen erhält. Man kann sie natürlich markieren, in einen gesonderten Ordner packen oder jedoch gemeinsam mit entsprechenden Anmerkungen in der Notiz-App ablegen. Letzteres geht natürlich nicht sonderlich einfach, geschweige denn intuitiv. Wir möchten ihnen daher zeigen, wie das Speichern von E-Mails als PDF in der Notiz-App funktioniert.



31.03.2017 - 08:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mail als PDF speichern? Klingt komplizierter als es ist (Bild: CC0)

Es gibt natürlich mehr als nur eine Lösung, um eine E-Mail in der Notiz-App zu speichern. Dabei ist es natürlich am einfachsten einen Screenshot von der Mail zu machen und diesen dann in eine Notiz einzufügen. Allerdings das keine sonderlich elegante Lösung. Besser ist es da, wenn man E-Mails als PDF konvertiert und diese dann in der Notiz-App ablegt. Doch unter iOS 10 ist der Vorgang etwas umständlicher als man zunächst meinen mag, da es in der Mail-App keinen Button zum Teilen gibt.

So legen Sie E-Mails als PDF in der Notiz-App ab

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen dann Apples Mail-App.

Schritt 2: Wählen Sie nun die E-Mail aus, die Sie in der Notiz-App ablegen möchten.

Lesetipp 22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

Schritt 3: Tippen Sie innerhalb der Mail auf das Pfeil-Symbol am unteren Bildschirmrand zum Antworten und wählen Sie „Drucken" aus dem Menü aus.

Schritt 4: Sie erhalten nun eine Druckvorschau. Wenn Sie ein iPhone mit 3D Touch (iPhone 6s, 7 oder eines der Plus-Modelle) besitzen, dann drücken Sie fest auf die Vorschau. Ansonsten zoomen Sie mit der „zwei Finger"-Geste in die Vorschau hinein.

Schritt 5: Nun wird die Vorschau vergrößert und es erscheint das Teilen-Symbol. Tippen Sie darauf.

Schritt 6: Wählen Sie jetzt „Zu „Notizen" hinzufügen" aus und geben Sie gegebenenfalls noch eine begleitende Notiz ein, bevor Sie dann auf „Sichern" tippen.

Schritt 7: Schon wissen Sie, wie E-Mails als PDF gespeichert werden können. In der Notiz-App haben Sie dann übrigens auch die Möglichkeit Textmarkierungen oder andere Bemerkungen direkt in das PDF einzufügen.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.