16.03.2017 - 13:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich bietet die Foto-App in iOS 10 bereits eine gute Übersicht der eigenen Fotos und Videos. Die App erstellt automatisch Alben zu den verschiedenen Formaten. Dadurch befinden sich beispielsweise alle Live Photos in einem eigenen Album. Zeitraffer-, Slo-Mo- und Porträt-Aufnahmen sind ebenfalls in eigenen Ordnern zu finden. Weniger bekannt ist hingegen, dass sich Fotos nach Aufnahmeorten sortieren und auf einer Karten anzeigen lassen. Wir zeigen wie es geht.



Fotos und Videos lassen sich nach Aufnahmeorten sortieren und sogar auf einer Karte anzeigen. Dazu stellt Apple in der Fotos-App von iOS 10 gleich zwei Möglichkeiten dafür zur Verfügung.

Über die Sammlungs-Ansicht

Schritt 1: Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone und tippen Sie unten links auf den Reiter „Fotos".

Schritt 2: Sie sehen nun verschiedene Foto-Sammlungen, die bereits nach Orten und Daten sortiert sind. Tippen Sie auf einen Ort über den Fotos.

Schritt 3: Anschließend werden die Fotos zu „Momenten" zusammengefasst. Tippen Sie jedoch auf „Alle einblenden" über den Aufnahmen.

Schritt 4: Ihnen werden jetzt alle Fotos und Videos von dem entsprechendem Ort und Datum angezeigt. Um sie auf einer Karte angezeigt zu bekommen, scrollen Sie nach unten bis zur Karte und tippen Sie dann dort auf „Fotos in der Nähe einblenden"

Über den Orte-Ordner

Schritt 1: Öffnen Sie die Fotos-App auf Ihrem iPhone und tippen Sie oben links auf „Alben".

Schritt 2: Wählen Sie anschließend das Album „Orte" aus.

Schritt 3: Sie sehen nun direkt einen Karten-Ausschnitt, auf dem Sie nach Belieben scrollen und zoomen können. Tippen Sie einfach auf eines der verkleinerten Bilder, damit Ihnen die Aufnahmen aus der entsprechenden Region gesammelt angzeigt werden. Umso näher Sie auf der Karte heranzoomen, umso stärker wird das Gebiet eingegrenzt beziehungsweise werden die Aufnahmen genauer an die ursprünglichen Aufnahmeorte verteilt.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.