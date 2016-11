18.11.2016 - 09:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf der diesjährigen WWDC hat Apple angekündigt, dass man mit iOS 10 Siri für Entwickler öffnen werden. Einer der ersten Vertreter war die Facebook-Tochter WhatsApp. Die neue Schnittstelle sollte es möglich machen, dass man WhatsApp-Nachrichten ganz einfach per Sprachbefehl senden kann. Bei einigen Nutzern scheint dies jedoch nicht korrekt zu funktionieren. Wir zeigen Ihnen, wie es doch noch klappen kann.



Nach der Aktivierung von WhatsApp für Siri sollte der Spracheingabe nichts im Wege stehen. Man öffnet Siri – entweder per Tastendruck oder „Hey Siri" – und sagt dann einfach „Sende eine WhatsApp-Nachricht an (Kontakt)" oder „Sende (Kontakt) eine WhatsApp-Nachricht". Anschließend sollte man dann nach der zu sendenden Nachricht gefragt werden, aber bereits hier kommt es zu einem Problem. Siri möchte nicht den Nachrichtentext, sondern die App öffnen und sagt dazu: „Der Vorgang muss in der App fortgesetzt werden." Allerdings bringt den Nutzer das Öffnen nicht weiter als zuvor und der Nachrichtenversand per Sprachbefehl ist weiterhin nicht möglich. Doch wo liegt das Problem?

Das Problem ist einfach wie auch kurios, denn es tritt überwiegend bei Nutzern auf, die das WhatsApp-Update für die Siri-Integration installiert haben, bevor sie auf iOS 10 aktualisiert haben. Eine einfache Lösung gibt es daher nicht. Um Apples Sprachassistenten mit der beliebten Messenger-App nutzen zu können, müssen Sie ihn zuerst deinstallieren und danach wieder neu installieren. Vor der Neuinstallation sollten aber iOS 10 installiert werden. Vergessen Sie nicht vor dem Deinstallieren Ihre Chat-Verläufe und Bilder in Form eines Backups zu sichern. Die entsprechende Option finden Sie in WhatsApp unter „Einstellungen" → „Chats" → „Chat-Backup" → „Backup jetzt erstellen". Nach dem Sie WhatsApp neu installiert haben, sollte der Versand von Nachrichten via Siri problemlos funktionieren.

