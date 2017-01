11.01.2017 - 09:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich ist iOS 10 sehr gut darin, Ihren Speicher möglichst freizuhalten und damit das iPhone nicht zu verlangsam. Allerdings kann sich im Laufe der Nutzung so einiges an Daten ansammeln, sodass man selbst eingreifen sollte. Mit nur wenigen Handgriffen lässt sich das iPhone schneller machen und aufräumen. Wir verraten Ihnen verschiedene Tipps und Tricks, damit Ihr iPhone wieder flüssiger läuft.



Der schnelle Weg

Wenn Sie Ihr iPhone längere Zeit nutzen, lagern sich viele Daten im Cache ab. Ein erzwungener Neustart wirkt da wahre Wunder, indem dabei temporäre Dateien aus dem Speicher gelöscht werden und dadurch Ihr iPhone schneller machen. Bis zum iPhone 6s beziehungsweise iPhone SE müssen Sie nur die Power-Taste und den Home-Button gedrückt halten, bis Sie das Apple-Logo auf dem Bildschirm sehen. Ab dem iPhone 7 wird ein Neustart erzwungen, indem Sie die Power-Taste und die Leiser-Taste gedrückt halten.

Den Cache manuell löschen

In der Einstellungs-App finden Sie unter „Allgemein" → „Speicher- & iCloud-Nutzung" den Menüpunkt „Speicher verwalten" (unter Speicher). Ein Tipp darauf verrät Ihnen, welche Apps besonders viel Speicher fressen. Leider lässt sich hier nur der Cache für einige wenige Apple-Apps löschen. Dazu zählen etwa die Musik-App und auch Safari. Um die temporären Daten auch in anderen Apps zu löschen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann sich in den Einstellungen der App eine entsprechenden Option befinden oder Sie müssen die App zunächst entfernen und dann neu installieren. Letztere Variante erfordert gegebenenfalls einen erneuten Login in die App.

Ungenutzte Apps löschen

Um das iPhone unter iOS 10 wieder schneller zu machen, können Sie auch einfach Apps löschen, die Sie selten oder seit längerer Zeit nicht verwendet haben. Dies schafft wertvollen Platz auf Ihrem System und räumt gleichzeitig dem Home-Bildschirm auf.

Was nicht funktioniert

Lange hielt sich das Gerücht, dass das Schließen von Apps über den App-Switcher den Akku schont und den Cache löscht. Dies ist leider nicht der Fall. Im Gegenteil. Es wird deutlich mehr Rechenleistung benötigt, um die vollständig geschlossene App wieder zu starten und dies wirkt sich negativ auf den Akku aus. Temporäre Dateien werden dabei ebenfalls nicht gelöscht, sodass das iPhone dadurch auch nicht schneller wird.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.