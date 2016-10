18.10.2016 - 09:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apples standardmäßige Mail-App ist eigentlich ziemlich praktisch, aber leider fehlt es hier und da an kleinen Funktionen. So lassen sich E-Mails beispielsweise nicht in der Cloud speichern, über Messaging-Apps weiterleiten oder als PDF sichern. Dies stimmt jedoch nicht ganz, denn mit einem kleinen Trick und einem „3D Touch"-fähigem iPhone sind die genannten Funktionen möglich und wir zeigen Ihnen, wie das geht.



18.10.2016 - 09:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So speichern Sie E-Mails als PDF am iPhone – mit 3D Touch

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus zur Hand und öffnen Sie die Mail-App.

Schritt 2: Wählen Sie die E-Mail aus, die Sie gerne als PDF speichern möchten.

Schritt 3: Tippen Sie nun am unteren Rand auf die Aktionstaste, mit der Sie E-Mails weiterleiten, beantworten oder drucken können.

Schritt 4: Wählen Sie den Punkt „Drucken" aus.

Schritt 5: Es wird nun eine kleine Vorschau generiert. Drücken Sie erst leicht darauf, damit Sie die bekannte „3D Touch"-Vorschau sehen. Lassen Sie den Finger darauf.

Schritt 6: Drücken Sie nun nochmals etwas fester darauf, um die Ansicht zu öffnen.

Schritt 7: Ihnen wird mit der neuen Ansicht auch der Teilen-Button eingeblendet. Tippen Sie darauf.

Schritt 8: Wählen Sie einen Cloudspeicher oder iBooks aus, um die E-Mail als PDF zu speichern. Alternativ können Sie die Mail auch zu den Notizen hinzufügen oder über einen Ihrer installierten Messaging-Dienste verschicken. Sie haben die freie Auswahl.