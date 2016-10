19.10.2016 - 07:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sowohl die Fotos-App als auch die Nachrichten-App mit iMessage wurden in iOS 10 nochmals stark überholt. Dabei feiert eine Funktion sogar in beiden Apps sein Debüt. Ab sofort ist es nämlich möglich Markierungen in Fotos vorzunehmen — ohne zusätzliche App. Wir möchten Ihnen zeigen, wie dies in der Nachrichten-App funktioniert.



iOS 10 bringt coole Neuerungen in iMessage. Neben Sprechblasen, animierten Hintergründen, Apps und Stickern versteckt sich eine weitere Funktion in der überarbeiteten Nachrichten-App. Denn bevor Sie ein Foto oder einen Screenshot per iMessage verschicken, können Sie jetzt auch Markierungen vornehmen und so beispielsweise auf eine Karte eine Route einzeichnen.

So nehmen Sie Markierung in Fotos in iMessage unter iOS 10 vor

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen die Nachrichten-App.

Schritt 2: Wählen Sie einen Chatverlauf aus.

Schritt 3: Nun tippen Sie auf das kleine Kamera-Icon unten links, um das Fotoarchive anzurufen, und wählen eine Aufnahme aus. Das Bild wird in das Textfeld eingefügt.

Schritt 4: Tippen Sie auf das Foto. Es öffnet sich ein Untermenü.

Schritt 5: In der linken Ecke sehen Sie den Punkt „Markierungen“. Tippen Sie darauf.

Schritt 6: Sie können in dem Menü verschiedene Farben und Werkzeuge auswählen, um wichtige Bildbereiche zu markieren. Dazu stehen Ihnen ein Zeichenwerkzeug, eine Lupe und ein Texteditor zur Verfügung.

Schritt 7: Sobald Sie fertig sind, tippen Sie oben auf „Sichern“ und anschließend auf „Fertig“.

Schritt 8: Danach können Sie das Bild wie gewohnt versenden.