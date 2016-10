18.10.2016 - 08:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wer Nachrichten mit einem Messagingdienst verschickt, der wird die Lesebestätigungen bereits kennen. Diese sind Fluch und Segen zugleich und da Sie Aufschluss darüber geben, ob die Nachricht bereits aufgerufen wurde. In vielen Diensten kann man aber auch ausschalten. Dies gilt jedoch für sämtlich Kontakte. In iOS 10 kann man in iMessage nun pro Kontakt für die Bestätigung entscheiden und ist damit individueller.



18.10.2016

iOS 10: Lesebestätigungen in iMessage nur an bestimmte Kontakte versenden

Gehen Sie dazu erstmal in die Einstellungs-App und scrollen ein Wenig nach unten, bis Sie den Punkt „Nachrichten“ sehen. Tippen Sie Ihn an. Unter den vielen Einstellungen finden Sie auch die Lesebestätigung. Diese deaktivieren Sie mit einem Tipp auf den Schieberegler dahinter, sodass dieser nun links ist. Jetzt tippen Sie auf die Home-Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Öffnen Sie dann die Nachrichten-App und wähle einen Nachrichten-Verlauf aus. Oben rechts sieht man ein kleines Symbol mit einem „i“. Tippen Sie dann darauf. Auch hier sehen Sie die Option „Lesebestätigung senden“. Hier ziehen Sie den Regler allerdings nach rechts, um die Bestätigung für diesen einzelnen Kontakt zu aktivieren. Damit erfährt der Kontakt immer, wann Sie zum ersten Mal die Nachricht gelesen haben.

Wenn Sie die Lesebestätigung an weitere Kontakte senden möchten, dann gehen Sie wieder zurück und öffnen den entsprechenden Nachrichten-Verlauf und wiederholen den Vorgang.