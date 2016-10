12.10.2016 - 12:09 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Viele Nutzer wünschen sich einen Dark Mode für iOS. Apple hat bisher allerdings keine Pläne verlauten lassen, die darauf hindeuten, dass ein solcher Dark Mode in Bälde kommen könnte. iOS 10 besitzt allerdings eine Funktion, die einem solchen Dark Mode zumindest in einiger Hinsicht ähnlich ist. Denn mit einem Trick lässt sich ein Filter anwenden, der die Bildschirmhelligkeit weiter nach unten dreht als es normalerweise möglich ist.



12.10.2016 - 12:09 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Ein echter Dark Mode ist dies leider nicht (Bild: Tonic Studio via MockDrop)

Das vielleicht meistgewünschte Feature bei iOS ist ein Dark Mode. Bisher hat Apple jedoch noch keine Anstalten gemacht, so einen Dark Mode bei seinem Betriebssystem für mobile Endgeräte einzuführen. Allerdings gibt es in iOS 10 so etwas Ähnliches wie einen Dark Mode. Denn mit einem Trick lässt sich die Bildschirmhelligkeit so weit reduzieren, dass alles was auf dem Bildschirm angezeigt wird, sehr dunkel wird – sogar deutlich dunkler als wenn man einfach nur die Helligkeit des Displays komplett herunter dreht. Von einem echten Dark Mode ist dies zwar noch weit entfernt, aber besser als gar nichts.

So schrauben Sie die Bildschirmhelligkeit von iOS 10 auf das absolute Minimum herunter

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen von iOS und navigieren Sie zu „Allgemein“ und dort zu „Bedienungshilfen“ und anschließend zu „Zoom“.

Schritt 2: Aktivieren sie „Zoom“

Schritt 3: Wechseln Sie zum Homescreen

Schritt 4: Führen Sie mit drei Fingern einen Triple-Tipp auf den Bildschirm aus. Damit rufen Sie das Zoom-Menü auf.

Schritt 5: Falls der Zoom-Modus nicht im Vollbildmodus ist, können Sie dies hier ändern, indem Sie auf „Vollbildmodus“ tippen. Ein Tipp auf „Verkleinern“ eliminiert außerdem den Zoom-Faktor und setzt ihn auf 0.

Schritt 6: Tippen Sie auf „Filter wählen“ und aktivieren Sie den Filter „Dunkle Umgebung“.

Die Bildschirmhelligkeit Ihres iPhone sollte nun deutlich niedriger sein als zuvor. In den Einstellungen können Sie außerdem unter „Anzeige & Helligkeit“ die Display-Helligkeit noch weiter herunterschrauben, wenn Sie das nicht bereits getan haben. In den Einstellungen unter „Allgemein“, „Bedienungshilfen“ und „Zoom“ können Sie zudem das Steuerungselement für den Zoom-Modus ausblenden, den Zoom-Modus generell auf „Vollbildmodus“ stellen und den Vergrößerungsfaktor permanent ausschalten.