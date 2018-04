Am Samstag haben in Frankreich einige Aktivisten der „Association for the Taxation of Financial Transactions and Citizen's Action“, kurz Attac, in zwei Apple Stores protestiert. Dazu legten sich die Teilnehmer mit entsprechenden Schildern und bedruckten T-Shirts vor und in die beiden Stores. Sie beschuldigen das amerikanische Unternehmen Schlupflöcher auszunutzen, um dadurch Steuern zu sparen.