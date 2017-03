07.03.2017 - 09:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bei iMessage kann es wie bei anderen Diensten viele kleine Fallstricke geben. Sie können etwa bei Gruppenkonversationen Ihre eigenen Nachrichten zurückerhalten oder Ihre neue Rufnummer wird in der Empfängerliste nicht korrekt angezeigt wird. Daneben kann es noch weitere größere und kleinere Probleme geben. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie solche Fehler auf einfachsten Weg lösen können.



07.03.2017 - 09:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In manchen Fällen kann es passieren, dass in iMessage Ihre eigenen Nachrichten in Gruppenkonversationen an Sie selbst zurückkommen. Um dieses oder weitere Probleme zu beheben, gibt es leider nur eine Möglichkeit. Sie sollten die Gruppenkonversation löschen und diese anschließend erneut beginnen. Wie das genau funktioniert, erklären wir Ihnen gerne.

Hinweis: Gelöschte Gruppen können nicht wiederhergestellt werden. Hier bleibt Ihnen nur die Möglichkeit einzelne Bildschirmaufnahmen zu anzufertigen. Drücken Sie dazu gleichzeitig den Home-Button und die Power-Taste, sodass der Bildschirm kurz hell aufblitzt. Die Aufnahmen finden Sie dann in der Fotos-App.

So beheben Sie Probleme mit Gruppennachrichten in iMessage

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie anschließend die Nachrichten-App.

Schritt 2: Suchen Sie nun in der Konversationsübersicht nach der Gruppen und streichen Sie dann darauf nach links. Tippen Sie dann auf „Löschen".

Schritt 3: Tippen Sie jetzt auf Icon oben rechts, um eine neue Gruppe zu erstellen.

Schritt 4: Wählen Sie danach die Rufnummer oder E-Mail-Adressen der Gruppenmitglieder aus und schreiben Sie einfach eine neue Nachricht.

