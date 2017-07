20.07.2017 - 09:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In diversen Werbespots hat Apple nun schon auf einige der neuen und coolen Funktionen der überarbeiteten Nachrichten-App – speziell natürlich iMessage – aufmerksam gemacht. Vor allem die App-Erweiterungen und auch die frisch eingeführten Sticker heben Apples Anwendung von der Masse an Messaging-Apps ab. Dennoch kann es natürlich vorkommen, dass Sie etwa einen Sticker falsch geklebt haben oder dieser Ihnen plötzlich peinlich ist. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit das virtuelle Klebebildchen wieder aus dem Nachrichten-Verlauf zu entfernen.

So entfernen Sie in iOS 10 Sticker aus der Nachrichten-App

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Nachrichten-App. Wählen Sie nun den Chat aus, aus dem Sie den Sticker entfernen möchten. Halten Sie jetzt den Finger auf den zu entfernenden Sticker gedrückt und wählen Sie aus dem Kontextmenü die Option „Stickerdetails" aus. Wischen Sie danach auf dem Sticker nach links, sodass Ihnen die Löschfunktion angezeigt wird. Tippen Sie anschließend auf „Löschen" und schon wird der Sticker wieder aus dem Nachrichten-Verlauf entfernt.