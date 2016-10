27.10.2016 - 09:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Nachrichten-App hat in iOS 10 das größte Update seit der Einführung von iMessage im Jahr 2011 erhalten. Die App wartet mit zahlreichen neuen Funktionen und Effekten für iMessage-Nachrichten auf. Leider klagen einige Nutzer über das Fehlen dieser Features. Dies ist jedoch keine Bug, sondern eine Sache der richtigen Geräte-Einstellungen.



Immer wieder erhalten wir Zuschriften von Nutzern, die die neuen Sprechblasen-Effekt und die Hintergrundanimationen nicht für iMessage-Nachrichten auswählen können. Dies liegt jedoch nicht am Gerät und es ist auch kein Softwarefehler, sondern liegt an Ihren Einstellungen. Um Ihr iPhone schneller zu machen, haben wir Ihnen vor geraumer Zeit empfohlen die Bewegungen zu reduzieren. Diese Einstellung deaktiviert sämtliche Animation und damit auch die Effekt in der Nachrichten-App.

iMessage: So können Sie die Sprechblasen-Effekte trotz reduzierter Bewegung nutzen

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob auf Ihrem iPhone mindestens iOS 10.1 installiert ist und aktualisieren Sie es gegebenenfalls.

Schritt 2: Öffnen Sie die Einstellungs-App und wählen Sie den Menüpunkt „Allgemein" aus.

Schritt 3: Tippen Sie die Bedienungshilfen an und wählen Sie dort „Bewegung reduzieren" aus.

Schritt 4: Die Funktion sollte bereits aktiviert sein. Darunter sehen Sie „Nachrichteneffekte animieren". Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, damit Ihnen die Sprechblasen-Effekte und Hintergrundanimationen der Nachrichten-App wieder zur Verfügung stehen.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.