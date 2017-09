04.09.2017 - 09:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bis vor einiger Zeit konnte man gekaufte Hörbücher nicht in der iBooks-App auf dem iPhone finden, sondern sie waren in der Musik-App hinterlegt. Erst mit iOS 8.4 wurden Sie in Apples Bücher-App übertragen. Doch auch dann gab es noch ein Problem. Hatte man das Hörbuch von allen Geräten gelöscht, dann konnte man es nicht erneut kostenfrei herunterladen, wie es bei anderen iTunes-Medien der Fall war. Dies hat sich glücklicherweise geändert.



04.09.2017 - 09:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit iOS 9 sind auch gelöschte Hörbücher wieder da (Bild: Mockdrop.io)

Kaufte man vor einiger Zeit ein Hörbuch über iTunes, dann erschien dieses noch in der Musik-App des iPhone. Löschte man es, dann konnte man nur hoffen, dass man es in einem Backup gesichert oder es am Mac noch in der iTunes-Mediathek aufbewahrt hat. Beides hat sich erfreulicherweise im Laufe der Zeit geändert. Die Audiobücher finden Sie dort, wo sie eigentlich auch hingehören: in iBooks. Von dort aus können sie problemlos ohne zusätzliche Kosten erneut heruntergeladen werden.

So laden Sie am iPhone gekaufte Hörbücher erneut herunter

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die iBooks-App. Wählen Sie danach den Reiter „Käufe“ aus. Tippen Sie auf „Hörbücher“ und anschließend auf „Alle Hörbücher“. Sie sehen nun alle Ihre gekauften Hörbücher auf einen Blick. Das iCloud-Symbol dahinter verrät, dass das Hörbuch nicht heruntergeladen wurde. Ein Fingertipp darauf und schon startet der kostenlose Download.

(Bild: Screenshots)

Nachdem das Hörbuch heruntergeladen wurde, können Sie es im Reiter „Meine Bücher“ unter „Hörbücher“ oder „Alle Bücher“ finden. Dorthin gelangen Sie, indem Sie unterhalb der Uhrzeit auf die Überschrift der Sammlung – beispielsweise „Bücher“ – tippen.