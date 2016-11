11.11.2016 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es ist ein Leichtes eine Aufnahme in Safari als Schreibtisch-Hintergrund festzulegen. Doch daraus ergibt sich auch ein Problem: Wenn man die Aufnahme sucht, dann ist sie natürlich nicht an den typischen Orten zu finden. Man hätte sie wohl direkt speichern sollen? Das ist natürlich die einfachste Variante, aber auch das nachträgliche Auffinden ist möglich. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Safari-Wallpaper finden können.



So finden Sie Schreibtischhintergründe, die Sie in Safari festgelegt haben

Schritt 1: Öffnen Sie ein neues Finder-Fenster.

Schritt 2: Klicken Sie nun in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Gehe zu" und wählen dann „Gehe zum Ordner" aus oder drücken Sie auf Ihrer Tastatur das Tastenkürzel Befehlstaste (cmd) + Shift + (g).

Schritt 3: Geben Sie folgenden Ordnerpfad ein:

~/Library/Safari/

Schritt 4: Drücken Sie die Enter-Taste und schon werden Sie direkt zu dem Ordner mit der Wallpaper-Aufnahme weitergeleitet.

Schritt 5: Das Wallpaper wird in jedem Fall die Bezeichnung „Safari-Schreibtischhintergrund.jpg" tragen und liegt in der vollen Auflösung vor. Um leichter an die Aufnahme zu gelangen, können Sie die Datei auch in einen anderen Ordner kopieren und von dort aus als neues Wallpaper festlegen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und dann aus dem Kontextmenü „Als Schreibtischhintergrund festlegen" auswählen.

