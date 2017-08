02.08.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit mehreren Software-Generation wird schon spekuliert, dass Apple an einem „Dark Mode" für iOS arbeitet. Auch wenn sich die Hinweise häuften und sich einige Apps abdunkeln lassen, möchte Apple auch mit iOS 11 nicht offiziell von einem „Dark Mode“ sprechen. Um schon jetzt das iPhone-Display stark abzudunkeln, gibt es abseits der Helligkeitseinstellung einen kleinen Workaround, den wir Ihnen gerne zeigen möchten.



Mit einem Workaround lässt sich das Display unter den minimalen Helligkeitswert abdunkeln (Bild: CC0)

Mit iOS 11 wird Apple in wenigen Wochen eine Art „Dark Mode“ auf dem iPhone und iPad einführen. Dieser versteckt sich jedoch tief in den Bedienungshilfen und funktioniert derzeit am besten mit Systemapps. Wer nicht so lange warten möchte, kann schon jetzt das Display deutlich unter die niedrigste Helligkeitsstufe der Standardeinstellungen bringen.

So wird Ihr iPhone-Bildschirm noch dunkler

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App. Tippen Sie erst auf „Allgemein" und wählen Sie dann die Option „Bedienungshilfen" aus. Anschließend wählen Sie den Punkt „Zoom" aus. Deaktivieren Sie nun „Fokus folgen" und „Steuerung einblenden", indem Sie beide Schieberegler entsprechend nach links ziehen.

Tippen Sie jetzt im unteren Teil der Einstellungen auf „Zoombereich" und wählen dann „Vollbildzoom" aus. Danach tippen Sie auf „Zoomfilter" und wählen dort noch „Dunkle Umgebung" aus, um das Display noch dunkler dimmen zu können. Aktivieren Sie nun den Zoom, indem Sie den Schieberegler neben „Zoom" nach rechts ziehen. Zum Ändern der Zoomstufe, tippen Sie mit drei Finger zweimal auf das Display. Anschließend können Sie die Einstellungs-App wieder verlassen und ihr iPhone wie gewohnt nutzen.

Hinweis: Um das Feature wieder zu deaktivieren, ziehen den Regler neben „Zoom" einfach wieder nach links.