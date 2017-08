07.08.2017 - 09:07 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach langen Gerüchten stellte Apple vor wenigen Wochen das erste Update für das MacBook Pro mit Touch Bar vor. Auch wenn die OLED-Touchleiste nun schon vor mehr als neun Monaten eingeführt wurde, ist für viele Nutzer der richtige Umgang noch nicht ganz klar und muss erst erst noch gelernt werden. Wir möchten Ihnen daher drei nützliche Tipps für die Verwendung der neuen OLED-Touchleiste auf den Weg geben.



Die ESC-Taste ist nun nicht mehr physischer Natur (Bild: Stefan Molz)

Die Helligkeit und Lautstärke genauer mit der Touch Bar anpassen

Anstatt einfach nur auf die die Helligkeits- und Lautstärke-Buttons auf der Touch Bar zu drücken, kann man beide Einstellungen genauer anpassen. Dazu halt man den Finger auf den entsprechenden Button gedrückt, bis ein Slider erscheint. Nun kann man mit dem Slider die Lautstärke beziehungsweise Helligkeit etwas genauer anpassen.

So individualisiert man den Control Strip der Touch Bar

Wer den Control Strip der Touch Bar individuell gestalten möchte, der kann dies gerne tun. Dazu klickt man in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählt „Systemeinstellungen" aus. Danach klickt man auf „Tastatur". In den Tastatur-Einstellungen wählt man nun den Reiter „Tastatur" aus. Links unten neben „Sondertasten" finden Sie den Button, um den Control Strip anzupassen. Ziehen Sie die gewünschte Option mit der Maus nach unten in die Touchleiste.

esc-Taste auf der Touch Bar

Die esc- beziehungsweise Escape-Taste ist im neuen MacBook Pro nicht mehr physich vorhanden. Die Softwarelösung befindet sich zwar an ähnlicher Stelle, ist aber nicht mehr ganz links, sondern leicht eingerückt. Für die korrekte Erkennung macht dies aber kein Unterschied. Sie müssen sich daher keine Sorgen machen den Button genau treffen, damit er funktioniert.