30.06.2017 - 09:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr öffnete Apple mit iOS 10 sowohl iMessage, Siri als auch die Karten-App für die zahlreichen Entwickler. Letztere App wurde dadurch um viele besondere Funktionen erweitert. So lassen sich darüber nun Taxis rufen, Tische reservieren oder zusätzliche Informationen aufrufen. Allerdings muss das Feature vor der Nutzung noch aktiviert werden. Wir erklären Ihnen, wie einfach das funktioniert.



Die Karten-App führt Sie stets ans Ziel (Bild: CC0)

Während iOS 11 eher ein ruhiges Update ohne die großen Veränderungen ist, hat Apple im letzten Jahr deutlich mehr Umfang geliefert. Vor allem die Öffnung von Siri, iMessage und der Karten-App für Drittanbieter stellte eine willkommene Verbesserung dar. Im Laufe des Jahres gesellten sich in der Karten-App einige neue Erweiterungen hinzu. Diese reichen von „Uber" bis zu „OpenTable". Allerdings werden diese auch nur angezeigt, wenn Sie bereits auf Ihrem iPhone installiert sind. Daneben müssen die Erweiterungen zunächst auch noch in den Einstellungen aktiviert werden, bevor Sie in der Karten-App zur Verfügung stehen.

So aktivieren Sie die App-Erweiterungen der Karten-App

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App. Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Menüpunkt "Karten" sehen. Wählen Sie diesen nun aus.

In den Karten-Einstellungen finden Sie relativ weit unten den neuen Block „Erweiterungen". Dieser zeigt Ihnen alle auf Ihrem iPhone (oder iPad) installierten Apps an, die sich in die Karten-App einbinden lassen. Ziehen Sie die Regler neben den gewünschten Anwendungen nach rechts, um diese in Karten verfügbar zu machen. Sobald Sie alle gewünschten Erweiterungen aktiviert haben, können Sie die Einstellungen wieder verlassen.