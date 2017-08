21.08.2017 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Eigentlich hatte Apple erst vor wenigen Software-Generation die Erinnerungs-App eingeführt, die praktisch für Listen verschiedener Art ist. Seit kurzer Zeit gibt es noch zusätzlich Checklisten in der Notiz-App. Der Vorteil bei diesen ist, dass man Texte, Fotos, Links und andere Medien schnell einfügen kann und im Gegensatz zu den Erinnerungen verschwinden die abgehakten Punkte auch nicht in einem Untermenü. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in macOS Sierra Checklisten mit der Notiz-App erstellen können.



Sowohl am Mac als auch am iPhone lassen sich seit geraumer Zeit Checklisten erstellen (Bild: CC0)

Öffnen Sie zunächst die Notizen-App auf Ihrem Mac. Diese befindet sich im Dock am unteren Bildschirmrand oder kann alternativ über den Programme-Ordner gestartet werden. Erstellen Sie eine neue Notiz, indem Sie in der App auf das Symbol mit dem Zettel und Stift klicken. Klicken Sie danach auf das Symbol daneben, das einen Kreis mit einem Haken zeigt. Ihnen wird nun ein Punkt im Textfeld angezeigt. Geben Sie ihm eine Bezeichnung und drücken Sie dann die Enter-Taste, um in die nächste Zeile zu wechseln und einen weiteren Punkt zur Checkliste hinzuzufügen.

So schwer ist das Erstellen von Checklisten nicht mehr (Bild: Screenshot)

Sobald Sie mit einem normalen Text fortfahren möchten, klicken Sie wieder auf das Symbol mit den Häkchen. Indem Sie auf die erstellten Kreise klicken, können Sie die einzelnen Punkte abhaken.

Tipp - Checklisten ausdrucken

Sie können Ihre erstellten Checklisten auch ganz einfach ausdrucken - Drucker und genügend Farbe vorausgesetzt. Um die Checkliste zu drucken, klicken Sie in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf den Punkt "Ablage". Dort sehen Sie den Unterpunkt "Drucken". Klicken Sie darauf und bestätigen im nächsten Fenster mit Klick "Drucken". Alternativ können Sie natürlich auch die Tastenkombination Befehlstaste (cmd) + (p) drücken.