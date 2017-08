04.08.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone gilt als eine der meist genutzten Kameras der Welt. Auch Apple hat dies erkannt und legte in den letzten Jahren viel Wert auf die Verbesserung der zugehörigen Hard- und Software. Eine großartige Funktion ist etwa die Serienaufnahme. Diese erlaubt die Aufnahme von mehreren Fotos schnell hintereinander. Das iPhone wählt anschließend selbstständig das beste Bild aus. Doch dies geht auch manuell.



Mit dem iPhone lassen sich ganz einfach Serienaufnahmen erstellen, indem man in der Kamera-App kurz den Aufnahme-Button gedrückt hält. Danach lässt sich dann die Beste Aufnahme auswählen.

So wählen Sie am iPhone ein Foto aus einer Serienaufnahme aus

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Fotos-App. Wählen Sie danach ein Foto aus. Oben links wird angezeigt, dass es sich um eine Serie mit X Bildern handelt. Um das perfekte Bild auszuwählen, tippen Sie nun unten auf die Option „Auswählen“.

In dieser Ansicht können Sie mit dem Finger nach links und rechts durch die Einzelaufnahmen wischen. Gefällt Ihnen ein Foto brauchen Sie nichts weiter zu tun als es einfach anzutippen. Die Markierung wird jetzt noch mit einem Haken bestätigt. Sobald Sie Ihre Favoriten ausgewählt haben, tippen Sie anschließend auf den Button „Fertig“. Sie können sich jetzt noch entscheiden, ob Sie nur Ihre oder Ihren Favoriten behalten möchten oder alle Fotos der Serie. In jedem Fall werden die alle Favoriten zukünftig einzeln in der Fotos-App angezeigt