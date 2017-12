29.12.2017 - 08:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Es kommt vermutlich nicht oft vor, aber dennoch kann es vorkommen, dass Sie eine Voicemail in Abwesenheit erhalten und diese unbedingt speichern oder gar mit anderen teilen möchten. Am iPhone ist dies seit einiger einger Zeit problemlos möglich. Dabei können Sie die Voicemail sogar in einem externen Cloud-Speicher ablegen. Wir möchten Ihnen zeigen, wie dies schnell und einfach funktioniert.



So teilen oder speichern Sie Ihre Voicemails am iPhone

Für das Teilen und Speichern von Sprachmitteilungen sollte mindestens iOS 9 oder neuer installiert sein. Der Prozess ist im Allgemeinen relativ einfach und folgt dem intuitiven Bedienschema anderer Standardanwendungen. So geht's:

Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Telefon-App. Wählen Sie den Reiter „Voicemail“ aus. Tippen Sie dann auf die gewünschte Sprachnachricht, sodass sich ein erweitertes Menü öffnet. In diesem haben Sie die Möglichkeit zur Wiedergabe, zum Rückruf und zum Löschen. Neben den Optionen wird Ihnen zusätzlich das Teilen-Symbol (Quadrat mit Pfeil nach oben) angezeigt. Tippen Sie dieses an.

Je nach dem, ob Sie die Sprachnachricht teilen oder für sich speichern möchten, können Sie entweder eine Mail beziehungsweise eine Nachricht verfassen oder die Sprachmitteilung in den Notizen oder Sprachmemos ablegen. Der Vorteil liegt hier in den Notizen, da sie via iCloud auf mehrere Geräte synchronisiert wird.

Weitere Voicemail-Funktionen

Schon mit iOS 10 wurden die Telefon-Funktionen des iPhone etwas erweitert. Beispielsweise kann die Telefon-App auch Erweiterungen zulassen, sodass sich Voicemails direkt in einem Cloud-Dienst ablegen lassen. Darüber hinaus können Voicemails auch in Text transkibiert werden, sodass man wichtige Informationen schnell nachlesen kann. Allerdings steht dieses Feature nach wie vor nur in den USA zur Verfügung. Wann eine Einführung in weiteren Ländern vorgesehen ist, ist derzeit nicht bekannt.