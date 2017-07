24.07.2017 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr startete Apple eine große Update-Offensive mit iOS 10 und brachte so viele neue Funktionen wie schon lange nicht mehr. Auch optisch hat sich etwas getan und das Lexikon beziehungsweise die Nachschlage-Funktion hat einen modernen Look erhalten. Für viele Nutzer unbekannt versteckt sich das Feature im Kontextmenü, zeigt aber schnell und einfach wertvolle Informationen an. Wir zeigen Ihnen eine Individualisierungs-Methode.



Wenn Sie im Internet surfen oder Ihre Lieblings-App nutzen, stoßen Sie ab und an auf Begriffe, die Ihnen fremd sind. Diese muss man unter iOS nicht extra bei Google suchen. Apple hat nämlich ein eigenes Lexikon mit Nachschlage-Funktion in das mobile Betriebssystem integriert. Dadurch können Sie sich fast immer Wörter definieren oder Einträge von Wikipedia anzeigen lassen. Alternativ dazu können Sie die Funktion anpassen, indem Sie Wörterbücher und weitere Lexika hinzufügen oder entfernen.

So konfigurieren Sie die Nachschlage-Funktion am iPhone

Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App. Wählen Sie „Allgemein“ aus der Auflistung aus. Danach scrollen Sie an das untere Ende und tippen auf „Lexikon“. Hier sehen Sie sämtliche Lexika und Wörterbücher, die die Nachschlage-Funktion verwenden kann.

Wenn Sie ein weiteres zur Ihrer Anzeige hinzufügen möchten, dann tippen Sie darauf, sodass der entsprechende Download gestartet wird. Sobald ein Haken davor ist, wird es Ihnen angezeigt, wenn Sie die Funktion verwenden. Tippen Sie ein weiteres Mal darauf, wird der Haken und damit der Download entfernt. Sobald Sie alle gewünschten Lexika und Wörterbücher ausgewählt haben, können Sie die Einstellungen wieder verlassen.