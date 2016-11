03.11.2016 - 07:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nicht neu, aber dennoch nützlich ist die Anrufweiterleitung beziehungsweise Rufweiterleitung am iPhone. So können Sie beispielsweise Anrufe von Ihrem Privattelefon auf das Geschäftstelefon umleiten. Die Funktion versteckt sich jedoch anders als man denkt nicht in der Telefon-App, sondern an anderer Stelle. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie eine Rufweiterleitung für eingehende Anrufe einstellen.



So richten Sie die Rufweiterleitung am iPhone ein

Schritt 1: Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App.

Schritt 2: Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Telefon" sehen und wählen Sie ihn aus.

Schritt 3: Tippen Sie nun auf „Rufweiterleitung".

Schritt 4: Ziehen Sie den Schieberegler neben „Rufweiterleitung" nach rechts und geben Sie anschließend die Telefonnummer ein, an die eingehende Anrufe weitergeleitet werden sollen. (Je nach Empfang kann es einen Moment dauern, bis die Option verfügbar wird)

Schritt 5: Nach Ihrer Eingabe tippen Sie oben links auf „< Rufweiterleitung", um die Nummer festzulegen. Danach können Sie die Einstellungs-App wieder verlassen.

Um die Rufweiterleitung wieder zu deaktivieren, folgen Sie den Schritten 1 bis 3 und ziehen dann im vierten Schritt den Regler wieder nach links.

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.