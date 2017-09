07.09.2017 - 08:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

iBooks-Bücher haben gegenüber echten Büchern einige nicht von der Hand zu weisende Vorteile: Man kann sie auf dem iPhone (oder iPad) immer dabei haben. Sie lassen sich einfach mit der Familie teilen ohne mehrere Exemplare kaufen zu müssen. Es ist kein zusätzliches Licht in dunklen Umgebungen notwendig und man kann sie an die eigenen Bedürfnisse anpassen, indem man beispielsweise die Schriftgröße und Schriftart verändert.



07.09.2017 - 08:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Lesen am iPad macht Spaß (Bild: CC0)

Einer der großen Vorteile von eBooks ist die vielfältige Anpassungsmöglichkeit. Wir möchten Ihnen heute zeigen, wie Sie die Schriftgröße und auch die Schriftart an die eigenen Vorlieben anpassen können. Während Sie nämlich in PDFs nur die Gesamtgröße verändern können und so vielleicht die Zeilen nicht mehr auf das Display passen ohne stets zu schieben, lassen sich in iBooks geladene Bücher deutlich besser anpassen.

iBooks: So passen Sie die Schriftart & Schriftgröße Ihrer Bücher an

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone oder iPad zur Hand und öffnen Sie dann einfach die iBooks-App Wählen Sie nun ein beliebiges Buch im Reiter „Meine Bücher“ aus und tippen Sie anschließend oben rechts auf das Symbol mit den zwei unterschiedlich großen „A“.

Lesetipp So erstellen Sie ein zweites Benutzerkonto am Mac Wenn Sie in Ihrem Haushalt einen Mac mit mehreren Personen teilen, dann kann es auch unter macOS Sierra sinnvoll sein verschiedene Benutzerkonten... mehr

Gleich oben können Sie die Helligkeit einstellen. Darunter kann die Schriftgröße individuell angepasst werden. Die Schriftarten hingegen liegen darunter in „Schriften“. Hier können Sie aus acht verschiedenen Schriften auswählen, die gleichermaßen Auswirkungen auf die Schriftgrößen und damit auch auf die Seitenanzahl haben.

Tipp: Sie können hier auch die „Rollansicht“ aktivieren, die ein kontinuierliches weiterscrollen ermöglicht – ohne den Lesefluss durch Umblättern zu stören.