In diesem Jahr hatten wir erwartet, dass Apple den Safari-Browser in iOS 11 deutlich überarbeitet. Neben ein paar neuen Funktionen wird es jedoch kaum Änderungen geben. Bereits jetzt wissen nur die wenigsten Nutzern um die Fülle an versteckten Features in dem Webbrowser. Dazu gehört auch die Suchfunktion, die es erlaubt einzelne Seiten nach Begriffen oder Wortgruppen zu durchsuchen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.



So durchsuchen Sie Webseiten in Safari am iPhone

Hinweis: Sie können keine vollständigen Webseiten durchsuchen, sondern lediglich einzelne Seiten der Webseite.

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen dann die Safari-App. Geben Sie nun die Adresse einer Webseite ein, die Sie gerne nach einem Begriff durchsuchen möchten. Tippen Sie anschließend auf das Teilen-Symbol am Bildschirmrand.

Wählen Sie danach aus der untersten Funktionen das Lupen-Symbol aus, das mit „Auf der Seite suchen“ bezeichnet ist. Geben Sie jetzt einen Suchbegriff ein und Safari wird Ihnen dann die entsprechenden Suchergebnisse anzeigen. Um durch die Ergebnisse zu navigieren, können Sie mit den Pfeilen neben dem Suchfeld von Ergebnis zu Ergebnis springen. Der Begriff wird dabei in einem kräftigen Signalgelb hinterlegt.

Tipp: Gerade bei längeren Artikel kann das Durchsuchen nach Schlüsselbegriffen Sinn machen, um bestimmte Textstellen wiederzufinden.

Alternativ gibt es noch einen weiteren, einfacheren Weg. Öffnen Sie dazu zunächst, wie gewohnt, eine Webseite und tippen, nachdem sie geladen ist, auf die Adressleiste. Anschließend geben Sie einfach den Suchbegriff ein und tippen unter „Auf dieser Seite suchen (Trefferanzahl)“ auf „„(Suchbegriff)“ suchen“.