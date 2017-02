03.02.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bevor es Snapchat, Instagram und Co. gab, hatte der Mac bereits eine witzige Anwendung, mit der man ebenfalls Fotos mit Filtern versehen konnte. Diese nannte man in Anlehnung an die Fotokabinen „Photo Booth". Die App lässt es zwar zu die Bilder zu teilen, aber bei mehreren Aufnahmen kann dies einige Zeit beanspruchen. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wo Sie die Fotos auf Ihrem Mac finden können, um sie beispielsweise alle zu kopieren oder einzelne nochmals nachzubearbeiten.



03.02.2017 - 08:58 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Apple / Mike Matas / Montage by Mac Life)

Dort werden „Photo Booth"-Bilder gespeichert

Schritt 1: Öffnen Sie dazu den Finder und begeben Sie sich in Ihren Nutzerorder. Überblicherweise ist dieser mit Ihrem Benutzernamen betitelt.

Schritt 2: Gehen Sie dort in den Ordner „Bilder".

Schritt 3: Hier sehen Sie ein Icon mit dem Titel „Photo Booth-Mediathek". Rechtsklicken Sie darauf und wählen "Paketinhalt anzeigen" aus.

Schritt 4: Sie befinden sich nun im "Inneren" der Mediathek. Im Ordner „Pictures" werden Ihnen alle gemachten Bilder angezeigt. Diese können Sie frei bearbeiten, kopieren oder löschen.

Hinweis: Beachten Sie dabei, dass es sich um die Originalbilder aus der Photo-Booth-App handelt und das beim Löschen die Bilder auch aus der App entfernt werden.

Lesetipp 22 Tricks, die jeder Mac-Anwender kennen sollte Apple hat sich große Mühe gegeben macOS so einfach wie möglich zu gestalten. Im Großen und Ganzen ist Ihnen das natürlich gelungen, aber... mehr

Der kurze Weg zum Speicherordner

Wenn Ihnen das noch nicht schnell genug ging, dann können Sie auch über den „Gehe zum Ordner"-Befehl auf den Speicherornder zugreifen. Dieser lässt sich über die Menüleiste des Finders am oberen Bildschirmrand unter dem Punkt „Gehe zu" aufrufen oder Sie drücken Shift + Befehlstaste (cmd) + (g). Geben Sie dort folgende Adresse ein:

~/Pictures/Photo Booth-Mediathek/Pictures

Sollten Sie Bilder mit Filtern verändert und gespeichert haben, dann werden die Originaldateien in einen anderen Ordner verschoben. Diesen findest du hier:

~/Pictures/Photo Booth-Mediathek/Originals

Viele weitere Tricks rund um iPhone, iPad und Mac finden Sie in der grundlegend überarbeiteten und laufend aktualisierten Version unserer Pocket Academy, die kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.