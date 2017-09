25.09.2017 - 08:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nicht nur iOS ist vollgepackt mit zahlreichen Funktionen, die nicht jeder Nutzer verwendet, sondern auch macOS. Beispielsweise wird Handoff am Mac von vielen Anwendern ignoriert und kann teils sogar als störend empfunden werden. Um den Störfaktor abzuschalten, lässt sich das Feature mit wenigen Handgriffen deaktivieren. Wir zeigen Ihnen gerne, wie das funktioniert und was Sie dabei beachten sollten.



Bei modernen Mac-Computern ist Handoff standardmäßig aktiviert. Dabei handelt es sich um ein überaus praktisches Feature und ist ein fester Bestandteil von Apples Ökosystem. Die Funktion erlaubt Ihnen beispielsweise auf dem Mac anzufangen eine E-Mail zuschreiben und diese dann beim Gehen auf dem iPhone weiterzuschreiben. Oder Sie surfen mit dem iPhone in Safari und möchten die Seite lieber am Mac öffnen. Dann erscheint im Dock das entsprechenden Symbol, sodass es nur einen Klick benötigt, um die Webseite via Handoff am Mac zu öffnen.

Für manche Nutzer kann dieses ständige „Aufploppen“ des Icons im Dock nervig erscheinen, sodass man die Funktion deaktivieren möchte. Dies ist problemlos möglich und klappt auch ganz einfach, wenn Sie den folgenden Schritten folgen.

So deaktivieren Sie Handoff am Mac

Klicken Sie zunächst in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen dann den Eintrag „Systemeinstellungen“ aus. Danach klicken Sie gleich oben auf das Icon „Allgemein“. Am unteren Ende der Einstellungen sehen Sie nun die Option „Handoff zwischen diesem Mac und deinen iCloud-Geräten erlauben“. Klicken Sie davor aus das Kästchen, um den Haken zu entfernen und damit das Feature zu deaktivieren.