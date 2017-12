18.12.2017 - 10:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Autokorrektur des Mac ist wie auch bei iOS-Geräten äußerst hilfreich, führt aber hin und wieder zu witzigen beziehungsweise peinlichen Situationen, die man so natürlich nicht vorgesehen hat. Beispiele dafür finden sich zu genüge im Internet auf Social-Media-Seiten oder Fun-Portalen. Um solche Situationen zu vermeiden, möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Autokorrektur ganz einfach deaktivieren.



18.12.2017 - 10:10 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So funktioniert die Autokorrektur am Mac

Apple hat standardmäßig die Autokorrektur auf allen Macs aktiviert und verbessert in vielen macOS-Apps Grammatik- und Rechtschreibfehler schnell und einfach. Sollte macOS ein Wort nicht im systeminternen Nachschlagewerk finden, wird es rot unterstrichen. In vielen Fällen schlägt die Autokorrektur selbstständig eine passende Schreibweise vor, die Sie bestätigen, indem Sie einfach weiter schreiben. Manchmal werden auch verschiedene Möglichkeiten angezeigt, aus denen Sie entweder mit der Maus oder den Pfeiltasten der Tastatur das gewünschte Wort auswählen können. Die Vorschläge lassen sich mittels Druck auf die Escape-Taste (esc) ignorieren, sodass die Wortschöpfung beziehungsweise das unbekannte Wort erhalten bleibt und nicht korrigiert wird. Wie auch unter iOS kann macOS solche Wörter lernen, indem Sie einen Rechtsklick auf das Wort ausführen und „Schreibweise lernen“ auswählen, sodass es zukünftig nicht mehr als falsch angezeigt wird.

So deaktivieren Sie die Autokorrektur am Mac

... in allen Apps

Klicken Sie dazu in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf das Apple-Logo und wählen dann „Systemeinstellungen“ aus. Anschließend klicken Sie auf „Tastatur“. Im Reiter „Text“ entfernen Sie danach den Haken vor „Automatische Korrektur“, um die Funktion zu deaktivieren

Tipp: Sie gelangen schneller in die Tastatur-Einstellungen, wenn Sie die Optionstaste (alt) und eine der beiden Tasten für die Tastaturbeleuchtung gleichzeitig drücken.

(Bild: Screenshot)

... in bestimmten Apps

Öffnen Sie dazu eine nahezu beliebige App auf Ihrem Mac, in der die Autokorrektur deaktiviert werden soll. Klicken Sie dann in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand auf „Bearbeiten“ > „Rechtschreibung und Grammatik“ und klicken auf „Rechtschreibung automatisch korrigieren“. Die Autokorrektur ist nun für die jeweilige App abgeschaltet.