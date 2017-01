09.01.2017 - 10:21 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Egal, ob man ein Foto mit dem iPhone, einer Digitalkamera oder einer Spiegelreflexkamera geschossen hat – die Bildgröße ist nur selten passend für einen Upload über den Mac. Daher gibt es unter macOS Sierra (und bei den Vorgängerversionen) die Möglichkeit die Bildgröße über die Vorschau-App nachträglich anzupassen. Wir möchten Ihnen zeigen, wie das funktioniert und was Sie dabei unbedingt beachten sollten.



So ändern Sie die Bildgröße mit der Vorschau-App unter macOS Sierra

Schritt 1: Öffnen Sie zunächst ein Foto mit der Vorschau-App. Alternativ können Sie mit Rechtsklick darauf ein Kontextmenü aufrufen, in dem Sie dann unter „Öffnen mit" die Vorschau-App auswählen.

Schritt 2: Klicken Sie danach am oberen Bildschirmrand in der Menüleiste auf „Werkzeuge" und wählen aus dem Menü „Größenkorrektur" aus, um das Bild anzupassen.

Schritt 3: In der Größenkorrektur können Sie die Bildgröße über Parameter wie Pixel, Zoll, Prozent, Zentimeter, Millimeter oder Punkte anpassen. Alternativ steht Ihnen über das Dropdown-Menü neben „Anpassen an" eine kleine Auswahl an Bildgrößen zur Verfügung. Unter „resultierende Größe" können Sie auch die ungefähre Dateigröße ablesen.

Schritt 4: Sobald Sie die gewünschte Bildgröße eingestellt haben, klicken Sie auf „OK".

Schritt 5: Wählen Sie nun aus der Menüleiste den Punkt „Ablage" aus und klicken anschließend auf „Sichern".

Das Bild liegt nun in einer geringeren Bildgröße und damit gleichzeitig in einer kleineren Dateigröße vor, sodass sich das Bild jetzt perfekt für den schnellen Upload eignet.

